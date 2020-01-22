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22.01.2020 15:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калининграде откроют 300 выставок о Восточно-Прусской операции

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея Фото: Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея
Фото: Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея

Выставка "Восточно-Прусская операция" откроется 23 января одновременно почти в трехстах учреждениях образования и культуры по всей Калининградской области.

Фото: Wikimedia.org
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В экспозициях, которые представлены в различных музеях, домах культуры, школах, вузах и библиотеках, можно увидеть кадры фотохроники, копии документов, карты боевых действий, текстовую информацию о ходе одной из важнейших стратегических наступательных операций Второй Мировой и, в частности, о взятии столицы Восточной Пруссии - города-крепости Кенигсберг.

Этот проект "Единый выставочный день", приуроченный к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, подготовлен Калининградским историко-художественным музеем при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

Как сообщили в пресс-службе музея, все участники проекта безвозмездно получили выставочный комплект, подготовленный музейными сотрудниками. К нему также прилагается карта памятных мест современной Калининградской области, связанных с Восточно-Прусской операцией.

Справка "РГ"

Восточно-Прусская операция продолжалась с 13 января по 25 апреля 1945 года. В ее ходе войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтийского флота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр" (с 26 января она переименована "Север"), вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область 75-летие Победы

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