В Калининграде откроют 300 выставок о Восточно-Прусской операции

Выставка "Восточно-Прусская операция" откроется 23 января одновременно почти в трехстах учреждениях образования и культуры по всей Калининградской области.

В экспозициях, которые представлены в различных музеях, домах культуры, школах, вузах и библиотеках, можно увидеть кадры фотохроники, копии документов, карты боевых действий, текстовую информацию о ходе одной из важнейших стратегических наступательных операций Второй Мировой и, в частности, о взятии столицы Восточной Пруссии - города-крепости Кенигсберг.

Этот проект "Единый выставочный день", приуроченный к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, подготовлен Калининградским историко-художественным музеем при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

Как сообщили в пресс-службе музея, все участники проекта безвозмездно получили выставочный комплект, подготовленный музейными сотрудниками. К нему также прилагается карта памятных мест современной Калининградской области, связанных с Восточно-Прусской операцией.

Справка "РГ"

Восточно-Прусская операция продолжалась с 13 января по 25 апреля 1945 года. В ее ходе войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтийского флота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр" (с 26 января она переименована "Север"), вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.