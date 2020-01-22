С 23 января в Калининградской области начинает действовать запрет на изготовление, хранение или продажу так называемых снюсов - жевательных смесей, содержащих никотин.

Штрафы за нарушение запрета для граждан составят три-пять тысяч рублей, предприниматели заплатят от 30 до 50 тысяч.

Пастилки, леденцы и мармелад с никотином в последнее время приобрели пугающую популярность у молодежи. Как пояснили в прокуратуре Калининградской области, концентрация никотина в подобных смесях достигает 70 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете не превышает полутора.

И если аналоги снюсов, содержащие табак, в нашей стране под запретом, то на бестабачную никотинсодержащую продукцию требования федерального законодательства пока не распространяются. Законопроект, запрещающий оборот вредных конфет по всей стране, только готовится к рассмотрению в Госдуме РФ.?Чтобы защитить от снюсов детей, да и взрослых, некоторые регионы ввели ограничения на местном уровне. Сейчас к ним присоединилась Калининградская область.

Прямая речь

Дарья, многодетная мама из Зеленоградска:

- Надеюсь, калининградские магазины быстро очистят от этой гадости. В нашем городе снюсы свободно продаются в крупном сетевом продуктовом магазине. Баночка с несколькими "конфетами" стоит всего 200-300 рублей. Мой пятнадцатилетний сын покупал снюсы в складчину с друзьями. Мы с мужем долго не могли понять, что происходит с подростком - ни алкоголем, ни сигаретами от него не пахнет, а ведет себя странно. Только потом узнали, что эти снюсы среди подростков рекламируют различные блогеры. И среди "плюсов" называется возможность принимать "дурь" так, что никто ничего не заподозрит. Даже специальные зубочистки выпускают с никотином - ковыряешься при родителях в зубах, получаешь "кайф", а взрослые ничего не понимают.