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22.01.2020 14:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Музее Суворова появится солдатик, найденный на месте боев

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова

В Государственном мемориальном музее Суворова, в разделе "Музей оловянного солдатика", появилась необычная витрина. В ней - маленькая металлическая фигурка матроса-балтийца, найденная участниками студенческого поискового отряда "Ингрия" на месте боев в районе урочища Гайтолово (Ленинградская область).

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Детская игрушка была обнаружена рядом с останками своего владельца. Солдатик экспонировался в январе-апреле прошлого года на временной выставке в главном здании музея. Потом пришло решение о том, что этот уникальный экспонат достоин отдельной витрины и должен стать своеобразным мемориалом всем безымянным защитникам Ленинграда. Она станет частью постоянной экспозиции Музея оловянного солдатика (рядом с диорамами "Оборона дома Павлова в Сталинграде" и "Парад Победы на Красной площади в 1945 г.").

Откроется экспозиция 23 января, в преддверии 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как поясняют поисковики, игрушечный солдатик пролежал более семидесяти лет в болотистой земле, рядом с останками своего владельца. Такие игрушки производились в 1930-е годы на московском предприятии "ИЗО-фабрика ЦПКиО имени Горького".

К сожалению, о металлической фигурке историки знают сегодня больше, чем о солдате, который взял ее в свой последний бой. Был ли это подарок сына или младшего брата? Или талисман, который не уберег своего владельца? Ни солдатского медальона, ни каких-либо других документов или предметов, по которым можно идентифицировать останки, земля не сохранила. Но маленький матрос, которого поисковики Алексей Чупиков и Евгений Ильин передали музею, стал еще одним свидетельством подвига защитников города и символом вечной благодарности потомков.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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