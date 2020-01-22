В 2020 году Санкт-Петербург станет пилотной площадкой, где будет отрабатываться федеральный проект по внедрению лекарственного страхования. Речь идет о том, чтобы обеспечивать бесплатными лекарствами часть пациентов, сообщил Александр Хаджидис, главный внештатный фармаколог городского комитета по здравоохранению. "Обкатывать" новую схему будут на больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сегодня бесплатные лекарства (а точнее, приобретенные на деньги налогоплательщиков через систему ОМС) больные получают, как правило, в стационарах. Но если больной лечится амбулаторно, то бесплатных лекарств ему не полагается. В результате никто не знает, лечится ли он, и если да, то насколько эффективно. Очень многие не выполняют назначений врача, поскольку считают, что, если у них ничего не болит, то незачем тратить деньги на препараты. В итоге недуг прогрессирует и дело кончается долгими больничными, дорогостоящим лечением в стационаре или преждевременной смертью.

В России бесплатными лекарствами сегодня пользуется очень небольшая часть граждан. Например, в многомиллионном Петербурге их получают около 150 тысяч федеральных льготников и около 50 тысяч региональных. В целом по стране, по данным Минздрава, за счет разнообразных программ бесплатно получают лекарства максимум 19 процентов населения. Тогда как, по мнению экспертов, такие лекарства должны получать все больные, и как можно раньше. Лечение необходимо начинать на ранних стадиях болезни, а не тогда, когда человек стал инвалидом и перешел в льготную категорию населения.

- Эти планы обсуждаются не первый год, - отметил Александр Хаджидис. - Определенный опыт такой работы уже имеется - например, лекарственное страхование внедрялось в Кировской области и Красноярске. Но проекты остались на уровне регионов, участие федеральных властей было сведено лишь к выделению определенных сумм. В итоге единая система лекарственного страхования не появилась, а нам необходима именно она.

Работа над проектом в Петербурге началась за два месяца до Нового года, сообщил главный фармаколог Северной столицы. О конкретной дате старта проекта говорить пока рано. В любом случае это произойдет не раньше второго полугодия 2020 года. На 23 января намечено заседание рабочей группы, где предстоит обсудить самые насущные "лекарственные" вопросы.

Сегодня бесплатные лекарства получают всего 19 процентов населения страны

Пока остается неясным источник финансирования проекта. В Смольном заявили, что готовы выделить из городского бюджета деньги на эти цели, но пока предстоит определить "цену вопроса". Не исключено, что на федеральном уровне для этого придется вводить дополнительный страховой налог на граждан или предприятия.

- Потребуются дополнительные перечисления в страховые компании, - считает Василий Ряженов, заведующий кафедрой МГМУ имени Сеченова. - Их размер не превысит двух-трех процентов от заработной платы.

Кроме того, предстоит определить принцип, по которому будет покрываться потребность в лекарствах. Здесь есть несколько вариантов. Первый - обеспечивать бесплатными лекарствами определенную группу пациентов. Второй - бесплатно снабжать препаратами всех больных, которые страдают каким-либо конкретным заболеванием. При этом возмещение затрат должно распространяться только на препараты с доказанной эффективностью.

Предстоит определиться и со схемой, по которой больные получат возмещение за приобретенные лекарства. Здесь пока существуют три варианта: предоставлять больному лекарства абсолютно бесплатно, на условиях соплатежа или по "катастрофическому страхованию", когда часть расходов больного возмещается при достижении определенной суммы за конкретное время - скажем, за год. Что касается видов лекарств, то бесплатно будут предоставляться препараты, входящие в перечень жизненно необходимых - сегодня он насчитывает свыше трех тысяч наименований. Скорее всего, это будут препараты российского производства, в том числе дженерики.

По словам Василия Ряженова, техническая схема получения лекарств будет выглядеть так. Сначала врач выпишет больному рецепт в электронном виде. Затем пациент по этому рецепту сможет получить необходимый препарат в частной или государственной аптеке, которая после этого направит счет страховой компании. Для этого понадобится создать сквозную информационную цепочку: поставщик лекарств - врач - пациент - аптека - страховая компания. Для этого в каждом регионе, где будет внедряться лекарственное страхование, должны быть внедрены цифровые информационные системы, включающие в себя все склады, аптеки и медицинские организации, позволяющие сделать прозрачным прохождение каждого рецепта. Благодаря этому система здравоохранения сможет отслеживать эффективность лечения пациента.