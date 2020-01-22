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22.01.2020 19:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчина избил водителя при попытке угнать троллейбус

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге водитель троллейбуса смогла остановить неизвестного, который проник в кабину и попытался нажать на кнопки управления. Угонщик скрылся, но перед этим ударил женщину-водителя, сообщает "Горэлектротранс".

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ЧП произошло на остановке "Улица Кораблестроитель". Это конечная. Водитель троллейбуса вышла из салона, чтобы осмотреть транспортное средство. В это время в кабину забежал неизвестный.

К пострадавшей водителю троллейбуса была вызвана бригада скорой помощи. Госпитализация женщине не потребовалась. Также "Горэлектротранс" подал заявление в отдел полиции.

Стоит отметить, что водители и кондукторы общественного транспорта периодически оказываются жертвами нападений. Чаще всего на них нападают агрессивно настроенные пассажиры.

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