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22.01.2020 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на проректора вуза завели дело из-за старого тренажера

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Северной столице завели уголовное дело на проректора Петербургского университета гражданской авиации. Высокопоставленного сотрудника вуза подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК.

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В поле зрения ведомства попала закупка тренажера экипажа самолета КТС CRJ 200. На этом тренажере тренируются будущие мастера летного дела. За аппарат вуз перечислил поставщику порядка 358 миллионов рублей. Но, как отмечают в Северо-Западном СУ на транспорте СК, вместо нового тренажера, в вуз поставили аппарат, бывший в употреблении.

Когда в вузе узнали, что тренажер старый, то проректор подал в суд на фирму, которая поставила оборудование. Однако затем проректор отозвал иск.

Отказ от судебного разбирательства следователи объясняют тем, что проректор не захотел портить отношений с руководством фирмы-поставщика. В итоге пострадали студенты вуза, которые не смогли получить новый тренажер, отвечающий всем современным требованиям. И именно в этом, по мнению следователей, заключалось злоупотребление полномочиями.

Сейчас в вузе проводятся обыски. Следователи изымают документацию, имеющую отношение к расследованию уголовного дела.

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