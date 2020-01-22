В Петербурге в рамках празднования 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проведут акцию по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны, чтобы увековечить их память.

- Мы приглашаем всех родственников фронтовиков передать копии или электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград. При невозможности сделать копии или электронные версии документов мы окажем помощь по их оцифровке, - говорит заместитель командующего войсками Западного военного округа Юрий Евтушенко.

Акция пройдет в течение нескольких дней. 26 января - в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ, Центральном военно-морском музее и Эрмитаже, 27 января - на Дворцовой площади, в большом концертном зале "Октябрьский" и на Пискаревском мемориальном кладбище, 28 января - в Ледовом дворце. Здесь будут работать сотрудники военных комиссариатов, которые примут все документы.

Материалы планируется разместить в музее "Дорога памяти", который расположен в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС России "Патриот" в Московской области.