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22.01.2020 13:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не просто фасад подновить

В Северной столице увеличится число объектов капитального ремонта
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 11(8065)
В Петербурге изменились тарифы на капремонт. Если в прошлом году с квадратного метра жильцы платили четыре-пять рублей, то сейчас - восемь-девять. Правда, несмотря на рост, тариф в Петербурге остается одним из самых низких в стране.

Еще шесть лет назад в Северной столице плата за капремонт составляла два рубля с квадратного метра. В это время в других регионах уже вовсю платили пять-шесть рублей. Какие-то суммы доплачивал бюджет, но денег откровенно не хватало, тем более что у жилого фонда Петербурга есть ряд особенностей. Во-первых, на территории города достаточно много дореволюционных домов, многие из этих зданий ни разу не видели капремонта, там до сих пор деревянные перекрытия, которые за век уже успели прогнить.

Фото: www.facebook.com/adrian.selin
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Вторая особенность - в Петербурге повышенная влажность, есть локации, где дома стоят над плывунами, и со временем их нужно укреплять, а в районах, близких к Финскому заливу, дуют такие ветра, что дома нуждаются в утеплении фасадов. Таким образом, объективных затрат на капремонт зданий у Петербурга больше, чем у молодых городов, где основной жилой фонд еще не успел состариться.

Между тем цены не стояли на месте. В администрации Василеостровского района приводят пример: с 2013 года стоимость кровельного железа выросла на 63 процента, краски для фасадов - на 80 процентов. Металлические трубы и строительные смеси подорожали на треть. Сейчас тариф более или менее приближен к рыночному.

Несмотря на то что причины объективны, горожан увеличение взносов, мягко говоря, не обрадовало.

- Собственники и председатели ТСЖ и ЖСК постоянно обращаются по поводу этих взносов. Приходится объяснять, что у нас долгие годы был самый низкий тариф по стране, было очевидно, что рано или поздно он поднимется, - говорит председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга Марина Акимова. Правда, эксперт подчеркивает, что есть и объективная причина недовольства.

Люди понимают, что в первую очередь ремонтируют центр города. До обычных хрущевок в спальных районах очередь не скоро дойдет

- Люди понимают, что в первую очередь ремонтируют лицо города - Невский проспект, Петроградку. До обычных хрущевок в спальных районах очередь не скоро дойдет. И если раньше, когда платили по два рубля, на взносы многие не обращали внимания, то сейчас граждан волнует, когда их дом приведут в порядок, и это вполне справедливый вопрос. Причем годы ожидания капремонта - это не только неудобно, но и невыгодно. Если в доме протекает крыша, то пока длится ожидание капитального ремонта, кровлю латают в рамках текущего ремонта, каждый год ставят заплатки. Это дорого и малоэффективно, - говорит Акимова.

Фото: Мария Ленц / Комсомольская правда
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Проблему эксперт видит еще и в том, что в Петербурге в очень малом количестве домов собирают деньги конкретно на ремонт собственного здания, основная часть взносов идет в общий котел. Но даже там, где налажена такая практика, жильцы не могут сказать, что в этом году они хотят отремонтировать крышу, а через два года заменить лифты. Весь ремонт проходит в соответствии с графиком, утвержденным жилищным комитетом. Поэтому форсировать капремонт дома жильцы не смогут при всем желании.

Анатолий Голов, руководитель "Школы ЖКХ", подчеркивает, что капремонт фасадов для домов массовых серий необходим. В частности, за счет заделки стыков между плитами панельных зданий значительно возрастает их энергоэффективность. Как следствие, дом меньше потребляет тепла и жильцы меньше платят за отопление.

Но, по словам эксперта, он не уверен в том, что повышение взносов позволит быстро привести в порядок дома массовых серий.

Кстати

Рост объемов будет происходить поэтапно. Например, в этом году в Петербурге отремонтируют 1000 лифтов, а, например, в прошлом году удалось привести в порядок 800. Также капремонт ждут 549 крыш, а в 2019-м было 471. Увеличение ожидается по всем видам работ.

В целом в жилищном комитете признают, что отставание по региональной программе капремонта есть. Но благодаря новым тарифам к 2023 году это отставание сократится на 30 процентов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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