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22.01.2020 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Записки и доносы. Во дворце в Петербурге нашли тысячи редких документов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Петербурга в усадьбе в Наугольных палатах Меньшикова во время реставрации обнаружено несколько тысяч уникальных документов. Самые ранние датируются 20-ми годами XVIII века, самые поздние - периодом блокады Ленинграда.

Фото: pixabay.com
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Об удивительной находке сообщил на своей странице в Facebook доктор исторических наук, профессор НИИ ВШЭ в Санкт-Петербурге Андриан Селин.

Исследователь отмечает, что к периоду с 1720 по 1740 годы относятся учебные материалы, причем не только тетради, но и записки, игральные карты и даже доносы. В середине XVIII века в здании располагался Кадетский корпус.

В годы блокады в усадьбе базировался госпиталь. Сохранились бумаги, связанные с лечебной деятельностью.

Речь идет о тысячах документов. Большинство из них в прекрасной сохранности. Судьба коллекции пока неизвестна, но исследователям потребуется не один месяц или даже год, чтобы только систематизировать удивительные находки.

Справка "РГ"

Наугольные палаты Меньшиковского дворца были построены в 1721 году по проекту архитектора Шеделя. До 1731 года там располагалась Военная коллегия, а затем в здание переехал Кадетский корпус. С середины XIX века в здании, которое к этому времени неоднократно достраивалось, стало размещаться Павловское военное училище. После революции здесь базировались Военно-политическая академия, Военно-транспортная академия и Первый Юридический институт. С 2013 года в Наугольных палатах ведется реконструкция.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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