Вологодская область получит 230 миллионов рублей из федеральной казны на строительство перинатального центра.

Власти региона называют этот объект главной стройкой 2020 года. В здешнем отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных смогут одновременно находиться до тринадцати пациентов. Родовое отделение с палатами "мать и дитя" будет рассчитано на 45 коек.

По прогнозам специалистов, открытие центра позволит сократить материнскую смертность в регионе на 40 процентов, а младенческую - на 30, отмечают в правительстве области.

- Это новый уровень оказания медицинской помощи, - говорит вологодский губернатор Олег Кувшинников. - Здесь ежегодно будут приниматься до пяти тысяч родов, в том числе и сложных. Планируем доставлять сюда вертолетом санитарной авиации женщин со всего региона. Этот центр спасет сотни жизней.

На сегодняшний день строители выполнили десять процентов общего объема работ. Сейчас прокладывают сети водоснабжения, началась кладка кирпичных стен.

Перинатальный центр планируют открыть в начале 2021 года.

Цифра

608 миллионов рублей составляет общая сумма контракта на строительство перинатального центра в Вологде.