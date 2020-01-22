Врач из Петербурга победила в конкурсе "Миссис Вселенная"

43-летняя жительница Петербурга Ксения Вербицкая стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная".

Финал конкурса проходил в Болгарии, в Софии. Билет на это престижное соревнование Ксении дала победа в петербургском конкурсе красоты для замужних женщин.

Во время конкурса 36 участниц из разных стран мира рассказывали о себе, показывали танцевальные номера и участвовали в дефиле.

Удивительно, но Ксения Вербицкая вообще не связана с бьюти-индустрией и конкурсами красоты. По профессии она врач-гинеколог, работает в 40-й больнице. У самой Вербицкой четверо детей.