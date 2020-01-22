Заброшенное немецкое бомбоубежище под Калининградом превратят в музей

Помещения немецкого бомбоубежища, расположенного под одной из центральных площадей курортного города Зеленоградска, поставят на кадастровый учет.

В перспективе заброшенный бункер может стать новой точкой притяжения туристов. Об этом заявили власти Зеленоградского городского округа на недавнем совещании.

Речь идет о площади "Роза ветров". Она примыкает к променаду, который тянется вдоль побережья Балтийского моря. Старожилы города и раньше утверждали, что в районе набережной в самом центре курорта скрывается бомбоубежище. Осенью прошлого года, инспектируя территорию перед планируемой реконструкцией, муниципальные власти откопали вход в бункер.

По словам главы администрации округа Сергея Кошевого, интерес к подземельям уже проявили инвесторы. Они готовы разместить под "Розой ветров" музей.