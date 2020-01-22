Астраханская область стала лидером по расселению жителей ветхих домов

К 2020 году Астраханская область вошла в тройку лидеров по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба губернатора области, такие результаты представил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании в Нальчике.

К 2020 году Астраханская область вошла в тройку лидеров по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, такие результаты представил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании в Нальчике.

- У нас три субъекта РФ - передовики: Белгородская область, Астраханская область и КБР (Кабардино-Балкарская Республика -прим "РГ"), - отметил Степашин.

Как отмечается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Астраханской области было расселено 374 аварийных дома, общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров, где проживали 5 тысяч 160 человек. Наибольшее количество ветхого жилья расселили в Астрахани: новые квартиры получили жители 191 дома. Среди сельчан в лидерах Приволжский район, здесь расселено 62 дома.

Между тем, работа не закончена: требуется переселить жителей еще 56 тысяч квадратных метров ветхих домов. Из них более 12 тысяч квадратных метров выявлено после 1 января 2017 года. По этим домам будет разработана отдельная программа переселения.

- Мне известно, как наши жители ждут этих перемен, как им это важно. На уровне региона мы намерены решать эту проблему как можно быстрее, - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. - Подписаны соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ, в рамках которых к 2022 году из 44 тысяч квадратных метров жилья будет переселено около трех тысяч астраханцев.

При этом губернатор рекомендовал муниципалитетам тщательно подходить к вопросу выбора новых квартир.

- Важно рассмотреть вопрос предоставления качественного жилья взамен ветхого и аварийного, - сказал он.