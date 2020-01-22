Астраханка Айгуль Сухарева считает себя счастливой, ведь у нее трое детей. Старшая дочка Арина 1 сентября пошла в первый класс. Айгуль обрадовалась, что с 1 января ученики 1 - 4-х классов из малообеспеченных семей получат пособие на питание в школе - 707,34 рубля в месяц.

Айгуль Сухарева уже в этом году получит пособие на питание для дочки-первоклассницы. Фото: Из архива Айгуль Сухаревой

- Это ощутимая поддержка, - считает Айгуль. - Я сразу после новогодних каникул обратилась в собес. Сейчас собираю документы: нужна справка о доходах родителей, в моем случае еще справка, что я не получаю алименты, а также справка из школы.

Как уточнили в областном минсоцразвития, семья должна быть в статусе малообеспеченной: иметь среднедушевой доход в месяц не выше прожиточного минимума, установленного в регионе, - 10 437 рублей.

Важно, чтобы дети были прописаны в Астраханской области и учились по очной форме без проживания, то есть не были, например, учащимися интерната.

Получать пособие семьи начнут со следующего месяца после дня обращения. В период выплаты не войдут летние каникулы. Но в полном объеме пособие заплатят в те месяцы, на которые выпадают весенние, осенние и зимние каникулы.

Комментарий

Виталий Гутман, министр образования Астраханской области:

- Мы изначально были сторонниками выплат именно родителям, а не школе. Если мама положит ребенку в портфель яблоко, бутерброд и коробочку сока, это уже лучше, чем ничего. Но со школьными столовыми будем работать, чтобы они повышали качество своих услуг. Уже несколько астраханских школ организуют питание по системе онлайн-финансирования, когда родители получают доступ к личному кабинету в интернете, где могут выбрать меню и оплатить блюда. Удобство налицо: не нужно беспокоиться, что ребенок потеряет деньги, нет необходимости организовывать сбор наличности в классе, да и вероятность, что малыш съест горячий завтрак в столовой, а не купит чипсы в магазине за углом, стопроцентная.