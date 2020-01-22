Глава Крыма выступил против взыскания долгов ЖКХ коллекторами

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил категорически против возможного допуска коллекторских агентств к взысканию с граждан долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Уверен, что такую же позицию займут депутаты Государственной Думы и сенаторы от Крыма, - заявил Сергей Аксенов. - Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения за услуги ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав людей. Только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан.

При этом Аксенов сослался на печальный опыт сотен жителей полуострова, у которых коллекторы по сей день пытаются незаконными методами взыскивать долги перед украинскими банками. Еще около тысячи крымчан стали жертвами мошенников, которые по чужим паспортным данным взяли кредиты в позже обанкротившихся коммерческих банках. Теперь эти суммы - от 500 тысяч до миллиона рублей - с добросовестных граждан взыскивают коллекторы и судебные приставы.

Ранее СМИ сообщили о законопроекте, благодаря которому коллекторские агентства могут получить право взыскания с населения долгов за услуги ЖКХ.