Кубань перешла на новую систему вывоза мусора

Новости

Новая "Матрица" осталась без агента Смита 19:05
Путин намерен в ближайшее время обсудить на Госсовете развитие науки 18:57
На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком 18:55
Думская комиссия изучит публикации о самороспуске Госдумы 18:54
Ученые нашли ключ к лечению редкой болезни Шарко 18:52
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 18:50
В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая 18:46
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни 18:45
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина 18:18
В Москве прошла презентация центра промышленного дизайна 18:17
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек 18:13
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин 18:11
ЕС ввел временный запрет на программу по распознаванию лиц в транспорте 18:00
Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам 17:57
Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду 17:47
Лавров обсудил с главой МИД Беларуси отношения Москвы и Минска 17:44
СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи" 17:27
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе "Профи" 17:27
Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций 17:23
Россияне назвали способы достижения успеха 17:16
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет 17:00
Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение 16:55
В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши 16:55
Российский парусник "Крузенштерн" зашел в Рио-де-Жанейро 16:54
Марат Хуснуллин: Строительство жилья в стране надо увеличить 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 18:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кубань перешла на новую систему вывоза мусора

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 12(8066)
С первого января 2020 года на Кубани заработали новые правила обращения с ТКО. Территорию планируют поделить на пять зон (вместо ранее действовавших 11), закрепив каждую за отдельным оператором.
83. Необычная выставка прошла в Краснодаре. "Картинки из мусорной корзинки" - так называлась экспозиция из 70 картин, изготовленных из гвоздей, использованных жестяных банок, старых сотовых телефонов и рваного целлофана Фото: Владимир Аносов/РГ 83. Необычная выставка прошла в Краснодаре. "Картинки из мусорной корзинки" - так называлась экспозиция из 70 картин, изготовленных из гвоздей, использованных жестяных банок, старых сотовых телефонов и рваного целлофана Фото: Владимир Аносов/РГ
83. Необычная выставка прошла в Краснодаре. "Картинки из мусорной корзинки" - так называлась экспозиция из 70 картин, изготовленных из гвоздей, использованных жестяных банок, старых сотовых телефонов и рваного целлофана Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня четыре компании, опираясь на утвержденные тарифы, уже приступили к вывозу мусора, еще одна фирма после согласования тарифа выйдет на рынок в феврале.

Фото: Пресс-служба ООО "Эко-Сити"
В Чечне власти снизили плату за вывоз мусора

В министерстве ТЭК и ЖКХ края пояснили: главное новшество для потребителя в том, что теперь он должен заключать прямые договоры на вывоз мусора только с региональным оператором, который выиграл торги. Юридические лица подпишут соглашения в офисе оператора, граждане переходят на новую систему автоматически.

Но это лишь первый шаг к масштабной перезагрузке системы. На контейнерных площадках во дворах повсеместно появятся специальные боксы для пластика, который в последующем отправят во вторсырье.

Многие жители задаются вопросом: "Отразится ли "мусорная реформа" в платежных квитанциях?". По словам заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александра Трембицкого, тарифы на вывоз мусора будут оптимизированы и получат экономическое обоснование. На цену существенно повлияют транспортные расходы, вот почему коммунальная услуга на вывоз мусора, к примеру, в городе-курорте Сочи, расположенном в зоне белореченского оператора, станет будет больше из-за удаленности полигона. К примеру, в Краснодаре сегодня уборка кубометра мусора составляет 366,74 рубля, в Новороссийске и Геленджике - 591,83.

В департаменте цен и тарифов Краснодарского края корреспонденту "РГ" сообщили, что повышение тарифов на обращение с ТКО произойдет в этом году один раз - с первого июля 2020 года, в среднем до 4,1 процента наравне с другими коммунальными услугами.

Кстати

По всем вопросам, связанным с платой за услуги по обращению с ТКО, нужно консультироваться на горячей линии департамента ЖКХ Краснодарского края по телефону 8 (861) 259 67 57 или по телефонам, указанным на сайте министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края - http://www.gkh-kuban.ru.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку