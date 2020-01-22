Кубань перешла на новую систему вывоза мусора

С первого января 2020 года на Кубани заработали новые правила обращения с ТКО. Территорию планируют поделить на пять зон (вместо ранее действовавших 11), закрепив каждую за отдельным оператором.

83. Необычная выставка прошла в Краснодаре. "Картинки из мусорной корзинки" - так называлась экспозиция из 70 картин, изготовленных из гвоздей, использованных жестяных банок, старых сотовых телефонов и рваного целлофана Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня четыре компании, опираясь на утвержденные тарифы, уже приступили к вывозу мусора, еще одна фирма после согласования тарифа выйдет на рынок в феврале.

В министерстве ТЭК и ЖКХ края пояснили: главное новшество для потребителя в том, что теперь он должен заключать прямые договоры на вывоз мусора только с региональным оператором, который выиграл торги. Юридические лица подпишут соглашения в офисе оператора, граждане переходят на новую систему автоматически.

Но это лишь первый шаг к масштабной перезагрузке системы. На контейнерных площадках во дворах повсеместно появятся специальные боксы для пластика, который в последующем отправят во вторсырье.

Многие жители задаются вопросом: "Отразится ли "мусорная реформа" в платежных квитанциях?". По словам заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александра Трембицкого, тарифы на вывоз мусора будут оптимизированы и получат экономическое обоснование. На цену существенно повлияют транспортные расходы, вот почему коммунальная услуга на вывоз мусора, к примеру, в городе-курорте Сочи, расположенном в зоне белореченского оператора, станет будет больше из-за удаленности полигона. К примеру, в Краснодаре сегодня уборка кубометра мусора составляет 366,74 рубля, в Новороссийске и Геленджике - 591,83.

В департаменте цен и тарифов Краснодарского края корреспонденту "РГ" сообщили, что повышение тарифов на обращение с ТКО произойдет в этом году один раз - с первого июля 2020 года, в среднем до 4,1 процента наравне с другими коммунальными услугами.

Кстати

По всем вопросам, связанным с платой за услуги по обращению с ТКО, нужно консультироваться на горячей линии департамента ЖКХ Краснодарского края по телефону 8 (861) 259 67 57 или по телефонам, указанным на сайте министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края - http://www.gkh-kuban.ru.