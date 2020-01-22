В канун 75-летия Победы Краснодарский филиал "Российской газеты" и Новороссийский государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова начинают совместную акцию "Героический десант". Ее цель - найти родственников и увековечить имена солдат, захороненных в братской могиле на территории вуза.

Именно на этой полоске приморского плацдарма, легендарной Малой Земле, в ночь 4 февраля 1943 года высадился отряд Цезаря Куникова, который только за первые сутки отбил 18 ожесточенных атак врага. Героическая оборона продолжалась много месяцев и завершилась полным освобождением Новороссийска в сентябре.

До сих пор нет точных сведений, сколько погибло советских воинов на Малой Земле. Павших солдат хоронили в братских могилах во время беспрерывных боев, поэтому многие из них остались безымянными.

- Проект "Героический десант" родился около десяти лет назад, когда на Маркотхском хребте курсанты обнаружили в плохом состоянии братскую могилу лейтенанта Полуляха и его безвестных 63 товарищей. Захоронение привели в порядок, но возник вопрос: кто эти герои? Обратились к архивам нашего музея, отыскали списки фамилий. И это послужило мощным толчком к поисковой работе на территории университета, где тоже находится захоронение воинов, - рассказывает проректор Новороссийского ГМУ по воспитательной работе Сергей Панченко.

На тот момент были официально известны чуть более тысячи имен, однако за годы поисков из забвения удалось вырвать почти три тысячи героев. Чтобы разыскать родственников, учащиеся отправляли запросы в военкоматы. Правда, охотнее на призыв откликались не эти службы, а администрации городов и районов.

Информацию собирала курсантка и член экипажа литературно-патриотического клуба "Шхуна ровесников" Татьяна Костюченко. Вместе с другими ребятами она связывалась с семьями воинов, многие из которых приезжали в Новороссийск, вела учетные записи, сканировала фронтовые фотокарточки.

Павших воинов хоронили в братских могилах во время боев, поэтому многие из них остались безымянными

- На решение принять участие в проекте, наверно, повлиял один случай. Однажды я услышала историю бабушки, вдовы ветерана Великой Отечественной: могила ее мужа на кладбище Новороссийска развалилась, а помочь восстановить некому. Благодаря городу удалось это сделать. При личном знакомстве узнала, что у нее нет ни одного общего снимка с мужем. И дома на компьютере просто смонтировала их портреты. Вроде бы мелочь, но она, взяв фотокарточку в руки, от радости расплакалась, - признается Татьяна.

Отклики приходили из разных уголков страны - от Калмыкии до Урала. Узнав, что родной человек похоронен в Новороссийске, люди едва сдерживали эмоции. Многие специально приезжали на братскую могилу, чтобы возложить цветы. И каждый рассказывал свою особенную историю.

В университете мы встретились с братьями Гагиком и Арсеном Мелконянами. Они переехали из Армении в поселок Кабардинка, что под Геленджиком, двадцать лет назад - тогда в семье никто не мог предположить, что рядом покоится их прадед. Рядовой Мелик Погосович Мелконян погиб на Малой Земле в первый же день десанта - четвертого февраля, оставив после себя вдову с четырьмя сыновьями, а также единственную фотографию 30-х годов, в пиджаке и меховой шапке, и короткое сообщение: "Пропал без вести".

- Все изменилось, когда ветеран-односельчанин признался, что в последний раз запомнил его в боях за Новороссийск. И так все закрутилось: мы привезли из города на родину горсть земли, установили в Армении памятник. Ну а теперь есть точные сведения: наш прадед похоронен в братской могиле на территории университета. В этом году Девятого мая всей семьей обязательно примем участие в шествии "Бессмертного полка", - рассказывает правнук Гагик Мелконян.

В планах организаторов проекта, участником которого теперь стала и "Российская газета", не только восстановить историческую память на Малой Земле, но и вовлечь в поисковое движение как можно больше патриотических организаций и молодых людей из разных городов и районов. Только общими

- Вчерашние школьники, попав на передовую, часто гибли в первом же бою. Но дома они успели оставить след. В каждой семье хранятся личные вещи фронтовика, полузабытые документы или дневники, а возможно, кто-то из старших помнит какие-то моменты его короткой жизни, - говорит Сергей Панченко. - Очень хочется, чтобы проект, словно камень, брошенный в воду, расширил круги поискового движения. Не по наказу сверху, а через живой интерес ребят к своему прошлому.

В течение ближайших месяцев курсанты будут готовить материалы для Книги Памяти, куда внесут 3000 фамилий бойцов.

А на территории захоронения при поддержке руководства вуза и спонсорской помощи хотят создать мемориальный комплекс "Аллея Победы" с мраморными плитами, дорожками и информационным щитом-схемой. Торжественное открытие монумента планируется Девятого мая. В этот день на территории университета также начнет работать фотовыставка "Российской газеты", посвященная проекту "Героический десант".

Пишите и звоните

Если вы слышали или знаете точные сведения о воевавшем на Малой Земле своем отце, деде или близком родственнике, просьба связаться с Центром патриотического воспитания ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске по тел. 8 (8617) 76 78 84. Также можно обратиться в Краснодарский филиал "Российской газеты", расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 324а, 5-й этаж. Тел. 8 (861) 259 21 11.

Подвиг Куникова

В начале февраля 1943 года началась операция по освобождению Новороссийска. Основной десант должен был высадиться в районе поселка Южная Озереевка. Для отвлечения сил противника в ночь с третьего на четвертое февраля 1943 года отряд моряков-добровольцев (275 человек) под командованием 33-летнего майора Цезаря Куникова с минимальными потерями высадился на занятом гитлеровцами побережье Цемесской бухты у поселка Станичка. В разгар ожесточенных боев красноармейцам удалось подавить сопротивление одной из артиллерийских батарей немцев, после чего отбитые орудия были повернуты против гитлеровцев, что в немалой степени способствовало успеху штурма.

На протяжении семи дней подразделение Цезаря Куникова удер-живало позиции на плацдарме. В это время стало известно, что попытка закрепиться главным силам советских войск провалилась и его отряд стал основным. Ночью 12 февраля 1943 года Куников был тяжело ранен взрывом немецкой мины, его срочно эвакуировали в госпиталь Геленджика, в котором он скончался 14 февраля. В апреле 1943 года Цезарю Львовичу Куникову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Без вести - каждый третий

С четвертого февраля по 10 сентября 1943 года на Малую Землю было доставлено почти 78,5 тысячи человек. Известно, что к моменту освобождения Новороссийска в десантной группе войск состояло примерно 25 тысяч человек. А это значит, что каждый третий малоземелец погиб или пропал без вести.

У мемориала отважных

В городе-герое пройдет Всероссийская акция "Бескозырка". Военно-патриотическое мероприятие, посвященное высадке десанта отважных моряков на Малой Земле в феврале 1943 года, состоится уже в 52-й раз. Главные торжества намечены на третье февраля возле одноименного мемориального комплекса. В этот день на площади Героев зажгут факелы от огня Вечной Славы, а затем перед глазами гостей развернется историческая реконструкция событий.