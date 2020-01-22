На Кубани с первого января нынешнего года региональный материнский капитал можно использовать на погашение ипотечного кредита. Такое решение приняло Заксобрание края.

В первый рабочий день 2020-го глава многодетной семьи из станицы Ивановской Сергей Чешуйко обратился в управление соцзащиты Красноармейского района. Действительно ли можно направить положенные его супруге после рождения третьей дочки средства на погашение ипотечного кредита и когда можно это сделать, поинтересовался он.

- Да хоть завтра, - ответила начальник управления Ирина Каира. - Приносите документы, и мы запустим их в работу.

На Кубани с 2011 года действует программа регионального материнского капитала, порядок оформления и выдачи которой максимально приближены к государственной. Материальная поддержка семей оказывается на основании Закона Краснодарского края, причем с января нынешнего года многодетные семьи могут направить деньги на погашение ипотеки сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Сергей с Ольгой купили трехкомнатную квартиру в ипотеку еще в 2013 году - вскоре после свадьбы. Первый взнос в размере миллиона 200 тысяч рублей погасили за счет денег, подаренных молодоженам родней и бюджетной субсидии, выделенной им как молодой семье. Оставшуюся сумму ипотечного кредита оформили на десять лет.

- Сначала мы платили по 18 тысяч в месяц, - поясняет Сергей. - Безусловно, сложно было осилить такую сумму, особенно когда Оля после рождения первой дочки в декрет ушла. Но мы с женой сразу решили, что детей у нас будет как минимум трое. В 2016 году, после рождения второй дочки, получили материнский капитал, который сразу направили на погашение ипотеки. Это сократило ежемесячные выплаты до 10 тысяч. А в прошлом году на свет появилась наша младшая, Анютка. Как только из регионального бюджета перечислят положенные за нее деньги, они тоже пойдут в счет погашения ипотеки.

Вот такая получается родительская арифметика.

Кстати

В минувшем году 9,9 тысячи кубанских семей был назначен краевой маткапитал. Размер его в этом году составляет 129 342 рубля (в 2019-м - 124 607).