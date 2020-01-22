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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Солдатам Победы

На Кубани ввели новые региональные льготы для участников Великой Отечественной войны
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 12(8066)
В Краснодарском крае с 2020 года инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в сумме 100 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

О новой мере поддержки вчера на пресс-конференции в Краснодаре рассказали руководители министерства труда и социального развития Кубани.

- Денежная помощь предоставляется инвалидам и ветеранам ВОВ, инвалидам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и членам семей погибших фронтовиков. Средства пойдут на ремонт и благоустройство жилья. Размер денежной помощи зависит от категории граждан. Так, инвалиды и участники ВОВ получат по 100 тысяч рублей, остальные - от 30 до 50 тысяч при условии постоянного проживания и владения собственностью не менее пяти лет. На эти цели в общей сложности краевой бюджет выделил 452 миллиона рублей, - сообщила руководитель отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий минтруда и соцразвития края Наталья Ролик.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Стало известно, какие региональные выплаты получат ветераны к 9 Мая

Сегодня в крае проживает около 2,4 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. За последние десять лет жильем обеспечили почти шесть тысяч фронтовиков, включая тех, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Ежегодно ветеранам предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и взноса на капремонт в многоквартирном доме (в 2019 году средний размер возмещения составил 816,39 рубля в месяц), льготы на проезд. Развернута сеть государственных комплексных центров, которые оказывают пожилым людям социальные услуги. В первую очередь соцработники помогают ветеранам в приготовлении еды, покупке продуктов питания и лекарств, уборке квартиры, оплате коммунальных услуг, сопровождении к врачу и во многом другом. Сейчас в крае таким обслуживанием пользуются 31 житель блокадного Ленинграда и более 76 тысяч пожилых людей. Услуги предоставляются бесплатно при условии дохода человека не выше полуторного размера величины прожиточного минимума (сегодня он составляет 9080 рублей).

Тем временем

По всем вопросам, связанным с получением единовременной выплаты на улучшение жилья и других льгот, нужно обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства или по телефону 8 (861) 259 03 27. 

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край 75-летие Победы

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