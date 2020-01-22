У жительницы Евпатории Марины Поздняковой две дочери, любимый муж и заботливые родители. Она мечтала выучиться на медсестру и стала студенткой медколледжа осенью. Но пришлось оставить учебу из-за стремительно ухудшавшегося состояния здоровья. У Марины рак почки с метастазом в средостении. И жуткие воспоминания о том, как ей, уже тяжелобольной, на протяжении двух месяцев врачи местной больницы с патологическим упорством отказывали в помощи.

"Госпитализация не показана"

Впервые недомогание Марина ощутила в конце августа прошлого года.

- Поднялась температура, заболело горло, - заходится кашлем и, победив приступ, полушепотом продолжает: - Подумала, начинается ангина, купила лекарство. Спустя пять дней, на которые рассчитан минимальный курс приема, лучше не стало и температура держалась. В амбулатории Заозерного, входящей в городской округ Евпатория, участковый врач после осмотра предположила, что у меня ларинготрахеит. Прописала инъекции. Но и они на самочувствие не повлияли.

С подозрением на пневмонию из евпаторийской поликлиники Марину направили в городскую больницу.

- Врач, выдав направление на госпитализацию, сказал, что меня должны положить в больницу и там обследовать. 23 сентября я пришла в приемный покой больницы. Сделали снимок, сказали, что он идеальный. Удивились: "У тебя все хорошо, зачем тебя вообще сюда направили?" - и, заключив, что никакой пневмонии, которую подозревал врач поликлиники, нет, отправили восвояси.

Однако в протоколе осмотра диагносты из больницы справедливо указали, что Позднякова пришла с жалобами на "озноб, стойкую повышенную температуру тела 38,5 градуса, одышку, слабость, головную боль". Вызывает недоумение, что осматривавший Марину врач в том же самом протоколе оценил ее состояние как удовлетворительное. Еще больше удивляет, что такая оценка последовала после того, как привлеченный к осмотру отоларинголог указал на увеличенный и болезненный верхне-шейный лимфоузел слева размером до 2 сантиметров.

"Еще раз придешь - вызову психбригаду!"

Доверившись компетентному, как тогда казалось, мнению докторов, Марина вернулась домой. Продолжила медикаментозное лечение, которое они ей рекомендовали. Однако через месяц, когда состояние ухудшилось, а масса тела продолжила снижаться (с конца августа по конец октября она потеряла 10 килограммов - до 48), снова обратилась в больницу и пережила эффект дежавю. В больнице опять сделали снимок легких, ничего не обнаружили и пришли к убийственному выводу, который поспешили внести в протокол осмотра, - госпитализация не показана.

И если месяцем ранее у Марины, которую постоянно душил кашель, подозревали пневмонию, теперь в качестве предполагаемого заболевания больничные диагносты указали острый бронхит средней тяжести с осложненным течением, а также бронхообструктивный синдром. Примечательно, что к сохранившимся ознобу, повышенной температуре, одышке, слабости и головной боли добавилась рвота на фоне постоянного кашля. Однако такое состояние врачи приемного покоя сочли как средней степени тяжести, определив его глаголом "страдает". А заодно решили, что обратившаяся к ним обладательница полиса обязательного медицинского страхования вполне способна переносить это самое страдание дома, а не в больничной палате.

В последний, третий, раз Марина прибыла в приемный покой городской больницы Евпатории через четыре дня после того, как ей в очередной раз отказали в госпитализации.

- Я вернулась домой, но мне день ото дня становилось только хуже, - рассказывает она. - Я не могла понять, что делать. Я просила врачей больницы: "Положите меня в стационар, мне очень плохо, обследуйте". Даже инфекционист больницы, не найдя у меня заболевания по своему профилю, поставил вопрос о мой госпитализации в отделение терапии. Но его рекомендацию попросту проигнорировали. Более того, представившаяся заведующей отделения терапии врач, когда обратилась к ней с просьбой о госпитализации, пригрозила: "Еще раз сюда придешь - вызову психбригаду!" И хотя я просила отобразить свое последнее обращение в соответствующем больничном журнале, записи не последовало.

"Она упадет, срочно капельницу!"

Собрав последние силы, которые стремительно ее покидали, Марина по настоянию родственников с Украины отправилась в Херсонский областной онкодиспансер.

- Один из осматривавших меня докторов сказал сделать электрокардиограмму. Второй врач отрезал: "Ты что?! Она сейчас упадет, срочно капельницу!", - рассказывает Позднякова. - Провели компьютерную томографию, отметили увеличенные в средостении лимфоузлы. Из-за моей чудовищной слабости полмесяца мне не могли провести диагностическую операцию, опасались, что не выдержу наркоза. Когда прооперировали, обнаружили наличие раковой опухоли, не определив очаг. Там же я прошла первый курс химиотерапии.

В декабре Марина вернулась в Крым, где в одной из частных клиник Симферополя очаг опухоли определили и поставили, наконец, страшный диагноз. Сейчас она продолжает курс химиотерапии в республиканском онкодиспансере.

Врачи Евпаторийской городской больницы, которые несколько раз подряд устраивали Марине Поздняковой от ворот поворот, должно быть, знакомы с содержанием 2-й части 124-й статьи Уголовного кодекса РФ "Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, если это повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью". Всю полноту страдания, сокрытого за казенной формулировкой, испытала и продолжает испытывать по сей день евпаторийка, желая одного - как можно скорее победить болезнь.

Официально

Главный врач Евпаторийской городской больницы Александр Шевцов заявил "РГ", что сейчас находится в отпуске, "в ситуации не ориентируется", и рекомендовал обратиться в пресс-службу министерства здравоохранения Крыма. В минздраве, в свою очередь, сообщили, что проверяют факты, изложенные Поздняковой в обращении на имя главы Крыма Сергея Аксенова.

Комментарий

Ольга Каялова, заместитель генерального директора страховой компании "Крыммедстрах":

- Представитель нашей компании уже связался с Поздняковой и сопровождает ее. Больше ничего не имею права сказать - врачебная тайна. Могу только добавить: когда Марине отказали в госпитализации по направлению, ей следовало немедленно обратиться к представителю страховой компании. Вмешательство последнего в ситуацию способствовало бы оказанию ей медицинской помощи надлежащего уровня. Необходимо было сообщить об отказе по телефону горячей линии или непосредственно. В случае необходимости мы индивидуально сопровождаем каждого застрахованного.

Справка "РГ"

По данным территориального фонда ОМС Крыма, в 2019 году специалисты организации зарегистрировали 658 жалоб на оказание медицинской помощи. Проверки этих обращений показали, что в 65 процентах случаев права людей действительно были нарушены. В частности, люди жаловались на организацию работы медучреждений, незаконное взимание денег за оказанную медицинскую помощь, предусмотренную базовой и территориальной программой ОМС, низкое качество медицинской помощи детям, а также больным с онкологическими заболеваниями.

Контакты

Министерство здравоохранения РК. Телефон горячей линии: с мобильного - 8-800-733-33-34 (с 8 до 20 часов в рабочие дни), со стационарного - 0 800 733 33 34 (с 8 до 20 в рабочие дни). Сайт: mzdrav.rk.gov.ru

Территориальный фонд ОМС Республики Крым. Телефон горячей линии: 8-800-301-41-53, (3652) 77-25-77. Сайт - tfomsrk.ru