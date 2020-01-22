Путин: Мединский продолжит работу в сфере культуры

Бывший министр культуры Владимир Мединский без работы не останется и, рассчитывает президент Владимир Путин, продолжит свою деятельность в этой сфере.

"Ему будет, чем заниматься. Он будет в этой сфере трудиться. Я с ним поговорю на эту тему", - сказал глава государства, беседуя в Сочи со студентами российских вузов.

В частности, он пообещал обратить внимание нового главы Минкульта Ольги Любимовой и самого Мединского на ситуацию с русским фольклором. Чиновники много говорят о поддержке фольклора и национальных видов творчества в регионах России, но делается для этого недостаточно, согласился Путин.

"Это не два притопа, три прихлопа. В этом душа русского народа", - подчеркнул он.