Путин намерен в ближайшее время обсудить на Госсовете развитие науки

Президент Владимир Путин намерен следующее заседание президиума Госсовета посвятить вопросам будущего российской науки, сообщил он в Сочи на встрече со студентами ведущих отечественных университетов.

"Мы в ближайшее время планируем провести и совет по науке, и президиум Госсовета, посвященный теме развития науки, инноваций. Сделаем это совмещено", - заявил глава государства.

По словам Путина, в заседании примут участие члены нового правительства, специалисты из разных регионов, представители студенчества и научной среды.