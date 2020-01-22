Путин рассказал о спортивной медицине

Спортивная медицина в России нужна для поддержания здоровья атлетов и улучшения их результатов, но не с помощью справок и терапевтических исключений, считает президент Владимир Путин.

"Это не значит, что у нас, как в некоторых странах, все лыжники страдают хроническими заболеваниями и с разрешения ВАДА употребляют фактически запрещенные для других спортсменов медицинские препараты, ну и получают явное конкурентное преимущество. Это не значит, что наша медицина должна растить таких спортсменов, выдавая им справки прямо в детских и юношеских спортивных школах, и потом так их и ведут дальше до олимпийских медалей", - подчеркнул глава государства на встрече со студентами российских вузов.

Он сам, вспоминал президент, всю спортивную жизнь пользовался услугами именно спортивной медицины - обслуживался только в специальном спортивном диспансере Ленинграда. В учреждении работали специально подобранные специалисты, понимавшие специфику работы со спортсменами, имевшие соответствующее оборудование и препараты.

- В целом мы в последнее время предпринимаем необходимые шаги в этом направлении, будем их делать и дальше, будем работать, - пообещал президент.