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22.01.2020 20:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рассказал о спортивной медицине

Текст: Владимир Кузьмин
Спортивная медицина в России нужна для поддержания здоровья атлетов и улучшения их результатов, но не с помощью справок и терапевтических исключений, считает президент Владимир Путин.

"Это не значит, что у нас, как в некоторых странах, все лыжники страдают хроническими заболеваниями и с разрешения ВАДА употребляют фактически запрещенные для других спортсменов медицинские препараты, ну и получают явное конкурентное преимущество. Это не значит, что наша медицина должна растить таких спортсменов, выдавая им справки прямо в детских и юношеских спортивных школах, и потом так их и ведут дальше до олимпийских медалей", - подчеркнул глава государства на встрече со студентами российских вузов.

Фото: iStock
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Он сам, вспоминал президент, всю спортивную жизнь пользовался услугами именно спортивной медицины - обслуживался только в специальном спортивном диспансере Ленинграда. В учреждении работали специально подобранные специалисты, понимавшие специфику работы со спортсменами, имевшие соответствующее оборудование и препараты.

- В целом мы в последнее время предпринимаем необходимые шаги в этом направлении, будем их делать и дальше, будем работать, - пообещал президент.

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