Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом. Это приведет к двоевластию, что губительно для страны.

На встрече главы государства с учащимися российских вузов студентка МГИМО задала вопрос о будущем страны после 2024 года, когда истечет президентский срок Путина. И она предложила присмотреться к опыту Сингапура, где для автора сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю была создана должность министра-наставника.

Глава государства вновь напомнил свое мнение - Россия должна быть сильной президентской республикой. "То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо", - возразил он.

- У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия, - уверен глава государства.