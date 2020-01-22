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22.01.2020 09:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Газ проведут с помощью пособия

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 12(8066)
Сразу несколько жителей села Солянка Астраханской области смогут получить материальную помощь на газификацию своих домовладений. Местная администрация выделила средства на проект, остальное приходится делать жителям.

- Мне нужно 162 тысячи рублей, чтобы довести трубу до калитки и еще около 80 тысяч, чтобы завести в дом, - говорит жительница Солянки, мама ребенка-инвалида Светлана Соломенникова. - Поэтому любая помощь важна.

Фото: Виктория Ющенко/РГ
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С этого года Светлана попадает под действие нового закона. Согласно ему, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут претендовать на пособие на газификацию в размере 21?тысячи рублей.

Газ ждут собственники еще около 40 домов, среди них пенсионеры и многодетные семьи. Они также могут стать получателями матпомощи.

Если раньше пособие на газификацию домовладений выдавали представителям только трех льготных категорий: инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших или умерших участников, то с 2020 года к ним добавили еще шесть категорий: супруги и родители погибших или умерших ветеранов боевых действий, инвалиды катастрофы на Чернобыльской АЭС, нуждающиеся в поддержке одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости или инвалидности, и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Справка "РГ"

Для получения выплаты нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. При оформлении потребуется паспорт, документы о собственности, договор о техприсоединении к газораспределительным сетям, акт о подключении, документы, подтверждающие расходы, а также статус льготника. Согласно закону, помощь выдается только на одно домовладение и в случае если оно является местом жительства льготника. Еще один нюанс: выплату дадут на присоединение к газовым сетям после 1?января. Если собственник газифицировал дом в прошлом году и в этом пришел за деньгами, то льгота ему не положена. Консультацию можно получить в центре социального обслуживания по месту жительства, контакты на сайте: minsoctrud.astrobl.ru.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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