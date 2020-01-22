В музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз" Астраханского кремля открыта фотовыставка живописных пейзажей и диких животных региона. Ее организатором стал астраханский государственный биосферный заповедник.

- Мы хотели показать астраханскую природу, - рассказал заместитель директора заповедника по научной работе Кирилл Литвинов, - чтобы все узнали ее красоту, научились видеть ее в каждой травинке и ценить, стараясь сохранить для потомков. Благодаря сочетанию различных ландшафтов: полупустыня, пойма, дельта, ильменно-бугровой район, в Астраханской области можно наблюдать удивительное разнообразие растительного и животного мира, которое мало где встретишь в России.

На выставке представлены снимки редких животных, занесенных в Красную книгу: сайгака, филина, египетской цапли и других, около 100 работ. Их выбирала творческая группа под руководством известного фотографа дикой природы Евгения Полонского.

В проекте приняли участие не только астраханцы, но и авторы из Волгограда и Москвы, которые работали в регионе. Среди них много фотолюбителей. К примеру, госинспектор астраханского биосферного заповедника Алексей Кашин фотографирует уже четыре года, на выставке несколько его работ: снимки орланов-белохвостов, пеликанов, белых лебедей.

Выставка продлится до 1 марта, вход - свободный.