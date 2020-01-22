В Астраханской области 15 педагогов, которые поедут работать в село, ждут существенные выплаты.

Студентка первого курса магистратуры Астраханского госуниверситета Анна Галкина будет преподавать русский язык в одной из сельских школ. Она готовится подать заявку в программу "Земский учитель", которая начала действовать в регионе в этом году.

Как сообщили в минобразования региона, поехав работать в село, поселок или небольшой город с населением до 50 тысяч человек, участники программы получат по одному миллиону рублей. Кроме того, их ждут бонусы от муниципалитета: служебное жилье, путевки на курорт и другие виды вознаграждения.

- Сейчас мы с муниципалитетами разрабатываем меры допфинансирования. Например, почему бы не автомобиль? На полученный из федерального бюджета миллион педагог вполне может приобрести в селе жилье, а машина станет хорошим подспорьем, - считает министр образования региона Виталий Гутман.

Каждый район ищет для педагогов свои бонусы. Например, в Красноярском районе земским учителям готовы предоставлять гранты в размере 30 тысяч рублей, в Наримановском - бесплатный проезд в муниципальном транспорте, в Енотаевском - земельный участок для строительства жилья.

Кстати

Прием заявок для участия в программе продлится до 15 апреля на сайте проекта https://zemteacher.edu.ru. Требуются учителя русского языка, английского и немецкого, литературы, географии, биологии, математики, начальных классов и даже физкультуры. Критерии отбора для земского учителя: возраст до 55 лет, среднее профессиональное или высшее образование, готовность к учебной нагрузке не менее 18 часов в неделю. Отработать в селе нужно пять лет. Дополнительное преимущество будет у конкурсантов, которые сами учились в той сельской школе, куда идут теперь преподавать.