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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Ростова иномарка протаранила шесть автомобилей

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Сегодня в центре Ростова-на-Дону в результате ДТП пострадали семь автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД. По предварительным данным, ранения получил один человек.

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Виновником ДТП в ГИБДД назвали водителя автомобиля BMW Х6, который при перестроении в правый рад столкнулся с впереди стоящими машинами. Среди них – иномарки Porsche, Bentley, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover, а также два автомобиля такси.

По данным ГИБДД, в результате инцидента пострадала пассажирка одного из такси. Медицинская помощь ей оказана на месте.

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