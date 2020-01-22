В центре Ростова иномарка протаранила шесть автомобилей

Сегодня в центре Ростова-на-Дону в результате ДТП пострадали семь автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД. По предварительным данным, ранения получил один человек.

Виновником ДТП в ГИБДД назвали водителя автомобиля BMW Х6, который при перестроении в правый рад столкнулся с впереди стоящими машинами. Среди них – иномарки Porsche, Bentley, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover, а также два автомобиля такси.

По данным ГИБДД, в результате инцидента пострадала пассажирка одного из такси. Медицинская помощь ей оказана на месте.