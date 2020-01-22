В Крыму с 1 февраля подорожает газ

В Республике Крым с 1 февраля 2020 года изменятся тарифы на газ для населения. Об этом сообщила пресс-служба Госкомцен Крыма.

С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.

Стоимость газа для отопления и выработки электроэнергии с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников многоквартирных домов, составит 8,48 рубля за кубический метр.

С 1 июля 2020 года стоимость газа вырастет еще раз: до 6,03 рубля при потреблении до 3500 кубометров газа в год, и 8,7 рубля - свыше 3500. А газ для отопления и выработки электроэнергии подорожает до 8,7 рубля за кубометр.

Ранее Федеральная антимонопольная служба своим приказом утвердила оптовые цен на газ для потребителей Республики Крым и Севастополя. Так, оптовая цена газа, добываемого ГУП РК "Черноморнефтегаз" для населения, с 1 февраля 2020 года выросла на 11,7 процента - до 2977 рублей за 1000 кубометров, а с 1 июля 2020 еще на 11,7 процента - до 3326 за 1000 кубометров. При этом для населения в 2020 году газ подорожает с 1 февраля на 7,2 процента, а с 1 июля - на 8,44 процента.

Напомним, сегодня юрлица, работающие на полуострове, платят за газ примерно на пять процентов больше, чем в других регионах ЮФО, а население - на 15 процентов меньше. В 2019 году тариф на газ также увеличивался дважды - с 1 января и с 1 июля, на 8,4 и 7,5 процента соответственно.