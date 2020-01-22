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22.01.2020 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Тестирую на себе привилегии от государства"

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 12(8066)
Ростовчанка Анна Шевченко - многодетная мама в декрете, которая ведет свой блог в соцсетях, и у нее уже почти четыре тысячи подписчиков. Ее статус в Instagram гласит: "Тестирую на себе привилегии от государства". Она помогает другим женщинам узнать, что им положено по статусу.
Фото: Виктория Мещеринова Анна Шевченко: Благодаря помощи государства мы сможем приобрести собственное жилье. Фото: Виктория Мещеринова
Анна Шевченко: Благодаря помощи государства мы сможем приобрести собственное жилье. Фото: Виктория Мещеринова

- Свой блог я посвятила не только воспитанию детей, но и поиску полезной информации о детских пособиях и государственных привилегиях для многодетных, большинство из которых я обязательно протестирую на себе, - говорит мама Аня.

Фото: iStock
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Сегодня в молодой семье трое детей: девятимесячные двойняшки Соня и Полина и их четырехлетний брат Миша.

- В марте прошлого года наша семья стала многодетной, - рассказывает мама-блогер. - После рождения девочек мы стали искать информацию о положенных нам выплатах и пособиях. За появление двух детей сразу никаких сверхвыплат не было. Хотя за тройню в прошлом году на Дону платили 199,5 тысячи рублей, а самое главное, такие семьи могли получить по договору соцнайма новое жилье. Какие же пособия полагались нам? За рождение близнецов государство дало единовременную выплату в размере 34900 рублей (по 17450 на каждого). Далее я оформила отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, и мне начали выплачивать 80 процентов от моей средней заработной платы. Также я стала получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) на третьего ребенка, а это 8693 рублей. Если сложить все вместе, то сумма набежит немаленькая, около 34 тысяч. А вот после полутора лет содержать детей будет сложнее, ведь останется только ЕДВ.

Теперь о региональных выплатах. Власти заявляют, что в Ростовской области 16 видов пособий для многодетных, но практически все они направлены на поддержку малоимущих семей, к коим мы не относимся. С 2020 года, например, молодые мамы смогут получать новую ежемесячную выплату - на питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, которая составит 1146 рублей. Но нас это не коснется.

Фото: Виктория Ющенко/РГ
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Также при рождении третьего или последующих детей малоимущим семьям положен региональный маткапитал (он равен 121,2 тысячи рублей). Но наш общий доход больше, и мы к таким семьям не относимся, хотя во многих субъектах его дают всем многодетным, независимо от доходов. Что нам останется после того, как дочкам исполнится три года? Мы сможем получать лишь 50-процентную компенсацию платы за услуги ЖКХ и ежемесячную денежную выплату - 1350 рублей в месяц за троих детей. Как на нашей семье скажется индексация пособий? ЕДВ станет больше на 261 рубль. Также мы рассчитываем на увеличение маткапитала до 616 тысяч рублей, ведь после рождения второго ребенка мы не успели им воспользоваться. Еще нам положено от государства 450 тысяч за рождение третьего ребенка, которые можно потратить исключительно на погашение ипотеки. Такую приятную выплату ввел президент в начале прошлого года.

Итого, если сложить все преференции семьи Шевченко, получится около 1,5 миллиона рублей. Эти деньги они планируют потратить на ипотеку, которую собираются взять в ближайшее время под обещанные государством 6 процентов (а некоторые банки снизили ставку до 4,5). Сейчас Шевченко живут в съемной квартире, аренда и коммунальные платежи составляют 23 - 25 тысяч рублей в месяц.

По социальным нормативам на пять членов семьи положено 90 квадратных метров. Анна рассчитала, что при средней цене квадратного метра их жилье будет стоить около 3,5 миллиона.

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