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22.01.2020 09:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Могу идти куда хочу"

В Ростове проходит выставка работ знаменитого путешественника Федора Конюхова
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 12(8066)
Удивительный контраст: льды Арктики, океанское безмолвие и залитый солнцем, уютный Ростов в широких панорамных окнах выставочного зала. В центре - макет весельной лодки. Именно на такой бесстрашный мореплаватель прошел в одиночку от Новой Зеландии до мыса Горн за невозможно долгие пять месяцев.
Фото: Лариса Ионова/РГ На такой весельной лодке бесстрашный мореплаватель прошел в одиночку от Новой Зеландии до мыса Горн за пять месяцев. Фото: Лариса Ионова/РГ
На такой весельной лодке бесстрашный мореплаватель прошел в одиночку от Новой Зеландии до мыса Горн за пять месяцев. Фото: Лариса Ионова/РГ

"Если кто-то захочет узнать мой мир, пусть смотрит мои картины. Они ему расскажут о многом, - пишет сам художник. - Ведь я отдал многие ночи штормам, я мерз по пути к полюсу для того, чтобы именно так провести ту или иную линию на бумаге или холсте. Я не был равнодушен, создавая их. Так и вы будьте внимательны к ним. Не каждому суждено идти к полюсу или плыть вокруг света, но каждый может увидеть то, о чем хотел сказать побывавший там художник".

Фото: YouTube
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Вглядимся в "Красного человека". "Мне 300 лет", подписана картина. Человек словно вытесан из льдины, и ощутимо, как он окаменел от ледяных ветров, уже не сбивающих его с ног.

"Никто не спросил, как мне давались последние километры. Сколько пришлось преодолеть трещин и открытой воды. Сколько раз стоял перед тем, что называется смертью. Даже Оскар, и тот первый вопрос задал: "Папка, почему ты так долго шел?"

Конюхов совершил пять одиночных плаваний вокруг земного шара. Он 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи вершинах мира: на Эльбрусе, Эвересте, Аконкагуа, Килиманджаро, массиве Винсон, пиках Косцюшко и Мак-Кинли, чтобы в итоге сказать: "Какими бы ни были прекрасными горы, мы не вправе тратить себя на то, чтобы любой ценой взойти на их вершины, даже если это Эверест". Полотна необычные, удивительные и, несмотря на неимоверно тяжкий путь смельчака, яркие и оптимистические. Возле некоторых размещены цитаты из записок автора, и они кажутся мне главной ценностью выставки, потому что человеку, побывавшему там, где не был никто, веришь: откровения, которые рождаются, "когда над тобой бездна и под тобой бездна", наверное, ближе всего к истине.

"Надо упрощать вещи, жить аскетичнее и выигрывать время, чтобы вместо этого его терять. Стремитесь накопить и совершенствуйте жизнь духовную. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души".

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"Странная все-таки штука - время. Можно одним взглядом охватить все звезды, а ведь между ними тысячи, миллионы световых лет. Быстротечность времени - величайшее благо. Если бы оно остановилось в дни горя и бед, твои мучения никогда бы не кончились. А если бы остановилось в момент полного счастья, радость быстро бы превратилась в скуку и тоску. Любой путешественник счастливее и богаче: он может идти куда хочет, он свободен. Даже смерть будет ему богатством. Он сольется со своей дорогой, которая не имеет конца и в том мире".

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