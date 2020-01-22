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22.01.2020 12:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростовской области многодетным семьям подарят микроавтобусы

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 12(8066)
Семья Стадник из села Вареновка Неклиновского района в этом году получит микроавтобус на десять мест. Региональная программа поддержки многодетных семей, в которой от восьми детей и более, заработала с января нового года.
Фото: Из архива семьи Стадник В семье Стадник восемь девочек и один парень. Фото: Из архива семьи Стадник
В семье Стадник восемь девочек и один парень. Фото: Из архива семьи Стадник

- Мы и не мечтали о таком подарке, - рассказывает мать большого семейства Екатерина Стадник. - Дело в том, что у нас было шесть девочек, и мы хотели мальчика, и он родился и стал седьмым ребенком. На этом мы решили остановиться. И вдруг новая беременность, да еще двойней. Так что в 2018 году у нас стало девять детей.

А по условиям программы для получения микроавтобуса нужно, чтобы в семье было не менее восьми детей.

Фото: Виктория Мещеринова
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Сейчас старшая, 15-летняя Анна, заканчивает девятый класс и музыкальную школу, у нее множество наград различных конкурсов. "Потом у меня просто два ребенка, а следующие опять музыканты - два скрипача", - весело рассказывает Екатерина. Дети в сад не ходят, хотя в селе есть и хороший детсад, и большая школа. В ноябре Стадник получила диплом от губернатора за достойное воспитание детей. Его, как и награды и дипломы детей, приобщили к папке участника программы.

- Нам здесь очень хорошо, в селе много таких больших семей, почти 60, - рассказывает Екатерина. - В рамках предыдущих программ некоторые уже получили микроавтобусы, так что в нашем селе их уже несколько бегает. Нравится, что у нас очень внимательная социальная служба. Это они нам сообщили, что была такая программа, вместе с нами готовили запросы, чтобы ее возобновили. И уже в начале прошлого года специалисты отдела соцзащиты начали собирать документы. Даже ксерокопии сами делали. Помогают и советом, и деньгами. Выдали материальную помощь на расширение сельхоздеятельности, 50 тысяч рублей. Мы купили кур и корм для них.

Маленькая легковушка у Стадников есть. Но разве все туда влезут? Всей семьей никуда не выедешь. Как-то отправились в Ростов в зоопарк. Набились как сельди в бочку. Естественно, остановили гаишники, выписали штраф, и поездка вышла боком. В Таганрог в бассейн папа возит детей по двое. На новую газель уже столько планов! Ее вручат на День семьи 15 мая, вместе со Стадниками машины получат еще шесть семей, проживающих в районе.

Кстати

Право на получение микроавтобуса имеют малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в Ростовской области не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Что нужно, чтобы попасть в список на получение, можно узнать по телефону минсоцразвития Ростовской области: (863) 234-12-77 - отдел детских учреждения и социального обслуживания семей с детьми, 264-43-18 - Виктория Николаевна Яковлева, начальник отдела.

Тем временем

В качестве альтернативы земельным наделам, на которые имеют право многодетные семьи Ростовской области, с 2020 года начнется выдача земельных сертификатов. Таким образом, люди смогут выбрать бесплатный земельный участок в пользование - либо денежное возмещение. Размер сертификата составит 466 617 рублей. С помощью него многодетная семья сможет приобрести первичное или вторичное жилье, погасить ипотеку, также его можно использовать при строительстве дома или в качестве взноса в жилищный кооператив. А еще многодетные полностью освобождаются от транспортного налога. Как и некоторые категории жителей - семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, а инвалиды первой и второй группы. Закон коснется более ста тысяч жителей донского края. Он вступил в силу с 1 января 2020 года и распространяется на уплату налогов за 2019 год.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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