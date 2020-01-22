В Симферополе пообещали восстановить кинотеатр "Космос"

Муниципальные власти Симферополя обещают восстановить здание кинотеатра "Космос". В каком именно качестве оно может быть использовано, пока не ясно, поскольку рассматриваются различные варианты. О судьбе кинотеатра рассказал начальник департамента развития муниципальной собственности администрации Симферополя Владимир Паринов.

По его данным, городу пришлось возвращать здание в судебном порядке, разорвав договор с недобросовестным арендатором.

- Нарушалось целевое использование кинотеатра, арендатор был недобросовестный, несвоевременно вносил оплату за аренду, - уточнил чиновник.

После завершения всех юридических процедур планируется отремонтировать бывший кинотеатр. Дальнейшая его судьба под вопросом. Пока рассматриваются несколько вариантов его использования, в том числе под молодежный культурный центр.

Кроме того, городские власти планируют облагородить парковую зону вокруг здания кинотеатра. На прилегающей территории разместят образцы космической техники, у высаженных деревьев появятся таблички с именами космонавтов.

Сейчас здание кинотеатра "Космос" находится в удручающем состоянии: частично выбиты стекла, местами обвалилась штукатурка, сорваны двери. Состояние одного из старейших кинотеатров города стало предметом обсуждения в социальных сетях.

В таком же неприглядном виде уже несколько лет здание другого кинотеатра - "Симферополь", являющегося визитной карточкой крымской столицы. В сентябре минувшего года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в 2020 году здание кинотеатра "Симферополь" будет отремонтировано за бюджетные средства. Министерство культуры РК до 1 октября 2019 года должно было подготовить проект работ. Когда именно приступят к ремонту, пока неизвестно.