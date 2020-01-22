Найдена исчезнувшая в Туапсе многодетная мать

В Сочи на границе с Абхазией нашли 23-летнюю многодетную мать, которая 10 января 2020 года ушла из своего дома в Туапсе и бесследно исчезла. Об этом "РГ" сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, - заявили в полиции.

Внезапное исчезновение многодетной матери вызвало большой общественный резонанс в Туапсе и активно обсуждалось пользователями интернета. По свидетельству очевидцев, знавших туапсинку, семья вполне благополучная, женщина воспитывала трех детей. Однако для молодой 23-летней женщины такая семейная нагрузка оказалась очень тяжелой.

С кем находились маленькие дети во время отсутствия матери, не сообщается. По данным источников в правоохранительных органах региона, сейчас женщина находится в полицейском участке.