В Волгограде задержали банду лжеюристов, обманувших 50 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг. От действий мошенников пострадали 50 человек, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как уточнили в ведомстве, задержаны 10 членов организованной группы. Три жителя Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей учредили в Волгограде "Региональный центр юридической помощи". При нем был открыт колл-центр, чьи сотрудники звонили жителям и предлагали юридические услуги. При этом сотрудники центра не имели юридического образования, а исполнять заключенные договоры никто не собирался. Если клиенты требовали вернуть деньги, то мошенники заставляли их подписывать акты об исполнении услуг и рекомендовали обратиться в суд.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, установлены 50 потерпевших, большинство из которых - пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма причиненного ущерба оценивается в 30 миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, его фигурантами стали десять человек. Трое из них уже арестованы. По местам жительства подозреваемых и в офисе центра были проведены обыски, изъята аппаратура и документация.