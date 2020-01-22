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22.01.2020 19:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Волгоградской области построят несколько ветроэлектростанций

Текст: Сергей Тихонов

В Волгоградской области построят несколько электростанций, работающих на энергии ветра, совокупной мощностью до 500 МВт. Об этом сообщается на официальном сайте Администрации области.

Всего говорится о строительстве четырех ветроэлектростанций. В 2021 году планируется запустить две из них общей мощностью - 99 МВт, и в период 2022-2023 годов еще две, совокупной мощностью - 311 МВт.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Суммарно это больше, чем у всех действующих сейчас в России ветроэлектростанций. К середине прошлого года для всей страны этот показатель равнялся - 220 МВт. Причем 85 МВт приходилось на Крым.

В мире совокупная мощность всех ветряных электростанций в 2019 году составила - 539 ГВт, а в Европе - 189 ГВт.

В России до 2024 года планируется довести мощность ветроэлектростанций до 3,6 ГВт, в долевом соотношении это составит около 1,5% от мощности всей энергосистемы. Большинство объектов ветрогенерации должны быть запущены в период с 2020-го по 2024 год.

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