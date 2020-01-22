Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России институтов, которые могут находиться над президентом. Это приведет к двоевластию, что губительно для страны, заявил президент на встрече со студентами российских вузов. Он также пообещал ввести гранты для педагогов и предложил подумать о внедрении во всей социальной сфере отраслевой системы оплаты труда.

В преддверии Татьяниного дня Владимир Путин в образовательном центре "Сириус" в Сочи встретился со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками. Студенты задавали президенту разные вопросы, в том числе и политические.

Одна из студенток заметила, что окончит МГИМО в 2024 году, и тогда перед ней и ее сокурсниками встанет вопрос не только трудоустройства, но и политических перемен в стране - закончится президентский срок Владимира Путина. Девушка спросила, можно ли использовать опыт, например, Сингапура, где была должность министра-наставника (ее занимал экс-премьер Ли Куан Ю). Путин в свою очередь заметил, что Ли Куан Ю был наставником в правительстве своего сына Ли Сянь Луна и для России такой опыт неприменим.

"У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия", - обозначил свою позицию президент. Он еще раз подчеркнул, что и форма парламентского правления для России также не подходит. "У нас нет политических партий, которые по сто лет с лишним существуют, как в европейских странах, а это обязательное условие", - пояснил президент.

Власти будут думать, как внедрить отраслевую систему оплаты труда по всей соцсфере

Студенты спросили главу государства о создании благоприятных условий для работы учителей: оплаты их труда, повышения статуса профессии. Путин согласился, что необходимо на всех уровнях - СМИ, власти - работать на повышение престижа профессии. Он также представил студентам нового министра просвещения Сергея Кравцова, который присутствовал на встрече. "Прошу любить и жаловать", - сказал президент.

Он заявил, что необходимо задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере. "Сейчас скажу очень аккуратно, чтобы не пугать Татьяну Алексеевну (Голикову. - Прим. "РГ"): нужно думать о том, как во всей социальной сфере постепенно внедрять отраслевую систему оплаты труда, то есть укреплять там составляющую, связанную с окладом, так чтобы выплаты компенсационные и стимулирующие не терять", - сказал президент. Сейчас переход на новые принципы готовится для системы здравоохранения. Он отметил, что структура зарплаты в сфере образования отличается от медицины, но все равно общие принципы надо аккуратно внедрять.

В ответ на просьбу одного из студентов ввести гранты для педагогов Путин сказал, что решение уже принято. "Нам нужно просто подготовиться к реализации. А так абсолютно правильно, я с вами полностью согласен, мы это должны будем сделать", - сказал он. Регионы и муниципалитеты должны брать на себя часть расходов по оплате охраны школ, считает президент. Особенно такая мера поддержки актуальна для семей с низкими доходами. "Доходы низкие, а заставляют платить еще и за охрану школы или за то, чтобы пройти курс подготовки к первому классу", - возмутился он в ходе беседы. Охрана школ, напомнил глава государства, относится к требованиям антитеррористического комитета, и этому необходимо уделять внимание, но регионы должны подходить к вопросу "на основе здравого смысла и доходов семей". "Если доходов нет, то как они будут платить? Нужно, чтобы муниципалитеты, регионы брали на себя какую-то часть расходов по этому направлению", - заявил Путин. В дошкольном образовании нужны равные условия для всех детей, также заявил президент в ответ на вопрос о платных курсах при школах. "Надо об этом подумать. В детских садах нужно внедрять систему предшкольной подготовки. Там уже отработаны схемы поддержки семей с небольшими доходами. Нужно, чтобы дети из любой семьи находились в одинаковых стартовых условиях", - считает Путин.

Регионы и муниципалитеты должны брать на себя финансирование части расходов по охране школ

Одна из учащихся затронула тему медицинского обслуживания в спорте. Президент отметил, что это важная тема для поддержания здоровья спортсменов и для улучшения результатов. При этом он отметил, что России не нужно растить спортсменов, доходящих до медалей с помощью медпрепаратов. "Это не значит, что у нас, как в некоторых странах, все лыжники страдают хроническими заболеваниями и с разрешения ВАДА употребляют фактически запрещенные для других спортсменов медицинские препараты, ну и получают явное конкурентное преимущество. Это не значит, что наша медицина должна растить таких спортсменов, выдавая им справки прямо в детских и юношеских спортивных школах, и потом так их и ведут дальше до олимпийских медалей", - заявил Путин.

Встреча завершилась вопросом о поддержке фольклора. "Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов творчества в регионах России, но делаем пока еще недостаточно", - согласился президент. По его словам, на проблемы народного искусства нужно смотреть внимательнее, ведь "это не два притопа, три прихлопа, в этом душа русского народа". Президент обещал разобраться с ликвидацией Центра русского фольклора. "Если что-то ликвидируется, это вызывает особую, конечно, озабоченность, но наверняка были какие-то резоны при решении этого вопроса. Я обязательно посмотрю на это", - пообещал Путин. Глава государства добавил, что новый министр культуры Ольга Любимова "услышит, о чем мы говорим, наверняка". Путин также заметил, что попросит этим вопросом заняться и ее предшественника Владимира Мединского. "Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему", - сказал Владимир Путин.