На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

Заманчивое предложение

Путешествовать на "Ласточках" в Пермь и Тюмень теперь можно со скидкой до 40 процентов. АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") приняла решение с 14 января 2020 года снизить тариф на проезд в "дневных экспрессах" № 814/811 сообщением Тюмень-Екатеринбург и № 803/802 Пермь-Екатеринбург. Как это работает и что нужно знать, чтобы заплатить за билет минимальную цену, журналистам рассказали в пресс-службе Свердловской магистрали.

Коллеги пояснили, что самая большая скидка - 40 процентов - предоставляется на откидные места: четные с 68 по 84 в вагонах № 1 и 5, а также 118, 120, 122, 124 в вагонах № 2, 3, 4. Билеты на стандартные (то есть более комфортные) кресла в межобластных "Ласточках" можно приобрести со скидкой 20 процентов. Применяются эти скидки к основному тарифу. И вот тут начинается самое интересное.

Что значит "к основному тарифу"? Напомним, что на железной дороге в поездах дальнего следования действует график гибкого регулирования тарифов. Документ определяет сезонные (повышающие и понижающие) коэффициенты к стоимости проезда. К примеру, до 21 февраля применяется понижающий коэффициент 12 процентов. Далее, с 26 февраля, сезонная скидка составит 10 процентов. В целом в разные периоды года установлены понижающие коэффициенты от 5 до 15 процентов.

Основному тарифу соответствует коэффициент индексации 1. Иными словами, основной тариф - это базовые данные без каких-либо понижающих или повышающих поправок. Именно к нему и установлена скидка.

Таким образом, в "Ласточках" сообщением Тюмень - Екатеринбург и Пермь - Екатеринбург специальное ценовое предложение, введенное с 14 января, действует одновременно с графиком гибкого регулирования тарифов. То есть сейчас скидка по акции (20 или 40 процентов) суммируется с сезонной скидкой 12 процентов. Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО "РЖД" и через мобильное приложение "РЖД Пассажирам". Продажи открываются за 45 дней до поездки.

Коллеги напомнили, что график гибкого регулирования действует в поездах, не включенных в систему динамического ценообразования, а также в плацкарте любых поездов. Зная коэффициенты, пассажиры могут заранее планировать поездку и дополнительно экономить.

Откуда на Урале виадуки?

При слове "виадук" представляются монументальные постройки времен Древнего Рима. Или вспоминаются кадры из фильмов про Гарри Поттера, где Хогвартс-Экспресс мчится по виадуку Гленфиннан. Но увидеть такие необычные сооружения можно и на Урале.

Виадук (от латинского via - путь и duco - веду) - сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной или горным ущельем. Именно с особенностями рельефа связано появление системы виадуков в окрестностях Красноуфимска. В начале ХХ века строящейся Казанбургской железной дороге (линия Казань - Екатеринбург) пришлось пересекать всхолмленную равнину, которая во многих местах разделена долинами рек, глубокими балками и оврагами.

Строительство было очень тяжелым. Велось оно практически вручную, не хватало людей. Шла Первая мировая война, поэтому активно использовался труд военнопленных - венгров, немцев, австрийцев. С 1914-го по 1918 год было возведено семь виадуков. Все объекты сохранились до наших дней и являются уникальными памятниками инженерного искусства.

Например, трехпролетный виадук в поселке Черная речка построен по проекту инженера Павла Щусева (родного брата знаменитого архитектора). С появлением дублирующей ветки в середине 1960-х старое сооружение было заброшено, но до сих пор поражает своей красотой и изяществом.

Через глубокий Саранинский лог "перешагнули" 11 легких пролетов другого виадука. По нему до сих пор следуют поезда со стороны Москвы. До появления современного дублера использовался и виадук в урочище Долгий мост. А у поселка Рябинового можно увидеть многоуровневую развязку из исторического и новых мостов. Самый эффектный виадук проходит над долиной реки Большая Сарана возле поселка Пудлингового. Это один из первых в России мостов, построенных из железобетона.

Уральские виадуки постепенно выводятся из эксплуатации, но становятся все более популярным местом паломничества туристов. Координаты и подробное описание маршрутов выходного дня несложно найти в Интернете. Но не стоит забывать о мерах предосторожности, ведь виадукам уже больше ста лет. А действующие мосты и подходы к ним находятся под охраной.

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

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