Перед Новым годом решением генерального директора комбината Юрия Козлова "Ураласбест" преподнес детской спортшколе "Хризотил" целевой подарок - сто тысяч рублей на спортивную форму. Юные хоккеисты примерят даже свитера изумрудного цвета с эмблемой - ящерицей-саламандрой в огненном кольце. Если правда, что дарят чаще всего то, в чем сами неплохо разбираются, то с физической культурой и спортом на градообразующем предприятии все в порядке. Подтверждение - громкие победы комбината.

Круглый год на комбинате проходят массовые соревнования - в зале и на открытом воздухе. Фото: Пресс-служба ОАО "Ураласбест"

По итогам 2019 года "Ураласбест" единственный в УрФО вошел в число победителей Всероссийского смотра-конкурса - за образцовую физкультурно-спортивную работу. Победа досталась в честном бою - не за счет приглашенных звезд, а благодаря достижениям всех подразделений комбината.

Сначала "Ураласбест" занял первое место в региональном конкурсе - первом отборочном этапе. Символично, что диплом вручили спортивному инструктору комбината Елене Киселевой - мастеру спорта международного класса по легкой атлетике и заместителю гендиректора по персоналу и соцразвитию Валерию Юстусу, возглавляющему Федерацию футбола Асбестовского городского округа. Кроме того, он входит в состав исполкома Федерации футбола Свердловской области. По его словам, победа была действительно коллективной.

- В течение года более трех тысяч работников предприятия участвовали в 18-й комплексной спартакиаде комбината: состязались в девяти видах спорта - летних и зимних. Круглый год проходят массовые соревнования - в зале и на открытом воздухе: баскетбольные и шахматные турниры, лыжные гонки, поединки по дартсу и многое другое, - рассказал Валерий Юстус.

Победа в смотре-конкурсе досталась в честном бою - благодаря достижениям всех подразделений комбината

В программу Дня строителя, который отмечают в августе, по традиции входит большой спортивный праздник на лучших площадках Асбеста. Рекордное количество участников собрали в прошлом году легкоатлетические соревнования - 14-й детский забег и 22-я эстафета среди производственных коллективов, входящих в корпоративную структуру. А еще физзарядка "Доброе утро, Асбест", соревнования для молодежных сборных и семейных команд, велозаезды "Волшебное колесо-10". Организаторы добавили еще одну изюминку.

Впервые в городе на особой дистанции возле Центра культуры и досуга выступали малютки-ползунки. Это было необычно, трогательно и очень азартно.

Вообще "семейный подряд" в спорте на комбинате приветствуют. Работники "Ураласбеста" и их родные участвуют не только в корпоративных поединках вроде "Мама, папа, я - спортивная семья", но и в соревнованиях регионального и всероссийского масштаба.

Самой спортивной семьей 2019 года в Асбесте признана семья старшего мастера завода теплоизоляционных материалов комбината Ивана Свиридюка. Вместе с супругой и двумя детьми Иван стал призером семейных стартов спартакиады обкома профсоюза строителей России.

Кстати

Ежегодно "Ураласбест" направляет на благотворительные акции около 70 миллионов рублей. По итогам 2019 года комбинат стал победителем городского конкурса "Спортивная элита" в номинации "Благотворительность". Кроме того, предприятие признано лучшим в деле организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.