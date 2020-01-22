Руководители промышленных предприятий Зауралья предложили пересмотреть критерии предоставления региональной субсидии на компенсацию первоначального взноса за приобретаемое в лизинг новое производственное оборудование. По их мнению, в условиях технического прогресса требование сохранить численность работников выполнить невозможно.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга был утвержден в декабре 2018 года, а заработал в 2019-м. Он предполагает возмещение до 30 процентов стоимости оборудования, но при условии, что среднесписочная численность работников предприятия будет ежегодно расти. На финансирование льготы в региональной казне в прошлом году было предусмотрено 60 миллионов рублей, преференцией воспользовались пять предприятий. В этом году сумму обещают увеличить почти втрое. Эта новость промышленников обрадовала, но вот условия предоставления господдержки, по их мнению, нужно корректировать.

В условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке и стремлении сократить издержки производства процесс замены рабочей силы на умную технику неизбежен

Как рассказал руководитель одного из машиностроительных заводов Кургана, предприятие приобрело современный станок, который может заменить десятерых рабочих. Так что, ради компенсации по лизингу держать ненужных работников? На мостостроительном предприятии уже прошло массовое сокращение крановщиков после внедрения автоматизированной системы управления кранами. В условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке и стремлении сократить издержки производства процесс замены рабочей силы на умную технику неизбежен, подчеркивают директора. Они предлагают принять другие критерии, экономически обоснованные, например, рост объемов производства, повышение производительности труда, сохранение или увеличение средней заработной платы.

Впрочем, с этим согласны не все. Исполнительный директор регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Алексей Симанов считает, что вовсе не обязательно сокращать штат, людей нужно переучивать, создавать новые места, а не заставлять их искать работу в других регионах.

При выработке окончательного решения в региональном департаменте промышленности и транспорта обещали учесть все мнения.