Курганский полицейский "для галочки" заставил людей хранить наркотики

В Мишкинском районе Курганской области будут судить бывшего сотрудника полиции, который ради повышения показателей в работе подставил под уголовную статью невиновных людей.

По версии следствия, по указанию экс-оперуполномоченного его соучастники обманом уговорили трех потерпевших местных жителей хранить при себе наркотики. После этого их задержали. Полицейский заработал себе "галочки" по раскрытию преступления, а потерпевших привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Подобная находчивость может стоить бывшему борцу с наркотиками 10 лет лишения свободы. Ему вменяют сразу несколько статей УК РФ: превышение должностных полномочий, организация незаконного хранения наркотических средств, фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, зампрокурора области уже утвердил обвинительное заключение, скоро уголовное дело рассмотрит суд.