Настоящий великан среди своих собратьев - изумруд весом почти полкилограмма - добыли на Мариинском прииске. Первоклассный камень, обнаруженный в шахте на глубине 260 метров, оценен в 55 тысяч долларов. А судьба его - оказаться в государственном фонде редких драгметаллов и камней.

Напомним, месторождение в поселке Малышева под Асбестом - единственное в России и одно из трех в мире, где добывают изумруды. Однако уникально оно не только редкой красоты зелеными камнями.

- Месторождение дало науке и миру много интересного. В 1830 году Яков Коковин нашел здесь александрит. Это один из самых дорогих камней, и до сих пор у нас они лучшие в мире. И по сей день эти места продолжают преподносить геологам сюрпризы: несколько лет назад здесь найден новый минерал - мариинскит, названный в честь прииска, - рассказывает специально приехавший из Москвы доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов. - Здесь же когда-то был открыт редчайший фенакит. Потенциал у месторождения огромный. У Урала богатая геологическая история, наложение различных физических процессов привело к тому, что здесь сформировалась уникальная природная коллекция.

Уральское месторождение имеет и стратегическое значение. Оказывается, где находят изумруд, там обязательно есть и берилл - основное сырье для получения металла бериллия, который используется для нужд ОПК, в ускорителях ядерных реакторов, в аэрокосмической отрасли. В советские годы его активно добывали. Сейчас берилловая руда лишь резервируется. Месторождение берилла на Урале не единственное в стране (например, есть запасы в Забайкалье), но самое крупное.

На мировом рынке в добыче этого минерала лидируют США и Китай. Но, если спрос на него продолжит расти, по словам экспертов, вступить в эту гонку может и Россия. И такие планы у государства есть, причем они могут быть реализованы до 2025 года. Подразумевается, что бериллиевое производство выделят в отдельный проект на месторождении, который будет идти параллельно с добычей изумрудов.