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22.01.2020 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинские пограничники задержали грузовик с мачете и мечами

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На границе России и Казахстана в Челябинской области пограничники задержали машину, в которой перевозили боевые ножи и мечи без документов.

Фото: iStock
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Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Бугристое. Пограничники досматривали грузовой автомобиль, пассажиры которого направлялись из Москвы в Нур-Султан, и обнаружили 19 штык-ножей, японских мечей, мачете и армейских ножей, конструктивно схожих с холодным оружием, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Отмечается, что предметы пытались перевезти через границу без сопроводительных документов.

Оружие передано троицкому отделу полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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