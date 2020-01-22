Челябинские пограничники задержали грузовик с мачете и мечами

На границе России и Казахстана в Челябинской области пограничники задержали машину, в которой перевозили боевые ножи и мечи без документов.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Бугристое. Пограничники досматривали грузовой автомобиль, пассажиры которого направлялись из Москвы в Нур-Султан, и обнаружили 19 штык-ножей, японских мечей, мачете и армейских ножей, конструктивно схожих с холодным оружием, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Отмечается, что предметы пытались перевезти через границу без сопроводительных документов.

Оружие передано троицкому отделу полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.