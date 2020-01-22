На Урале глава района лишился кресла из-за получения дотации

Нагайбакский суд в Челябинской области вынес приговор по делу районного главы, уличенного в незаконном получении дотации на строительство дома. Чиновник признан виновным в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения, сообщили в среду в прокуратуре региона.

- В суде установлено, что в 2017 году обвиняемый Виталий Гайсин склонил подчиненного ему главу Фершампенуазского сельского поселения к принятию постановления о постановке своей жены на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - На основании этого решения супруга обратилась в министерство сельского хозяйства Челябинской области с заявлением о предоставлении социальной выплаты для строительства дома в сумме одного миллиона 175 тысяч рублей в рамках региональной подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий".

Полученные деньги были использованы обвиняемым для проведения строительных работ в своем доме. Однако преступление вскрыли оперативники УФСБ региона.

Еще в ходе следствия, обвиняемый полностью погасил причиненный бюджету ущерб.

Оценив обстоятельства дела, суд приговорил Гайсина к трем годам условного наказания со штрафом в 200 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года, отметили в прокуратуре.