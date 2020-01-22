Гипотеза изначально выглядела примерно так: есть молодежь в регионе - есть малое предпринимательство. И она подтвердилась. Для этого ученым Института экономики УрО РАН пришлось построить специальные модели. Научное исследование опубликовано в последнем номере журнала "Экономика региона" за 2019 год.

По мнению докторов экономических наук Светланы Дорошенко и Андрея Шеломенцева, можно говорить о взаимовлиянии двух процессов. С одной стороны, поддержка предпринимательских инициатив молодежи снижает ее миграционные настроения, с другой - закрепление молодежи в регионе стимулирует развитие малого бизнеса. В отечественных академических работах эта гипотеза раньше не тестировалась, уральские исследователи восполнили пробел.

Доказательную модель строили с учетом ряда факторов развития малого предпринимательства в регионе: географического, инфраструктурного, финансового. Приняли в расчет также образование, безработицу, демографию, кризисы 2008-2009-го и 2014 годов. В результате установили, что высокая численность 20-34-летних жителей положительно сказывается на количестве малых предприятий и ИП.

По мнению ученых, влияние такого фактора институтам власти и управления всех уровней необходимо учитывать не только при разработке стратегий и программ развития МСП. Авторы констатируют, что в госпрограммах многих регионов отсутствуют какие-либо мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства, при этом власти субъектов РФ жалуются на отток молодых людей с территории.