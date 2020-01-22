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22.01.2020 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на загородной трассе, в котором, по предварительным данным погибли пять человек. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

В центре Ростова иномарка протаранила шесть автомобилей

- Авария произошла сегодня в 19.00 на 107-м километре автодороги Челябинск-Троицк, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Водитель автомобиля Honda в условиях сильного снегопада и ветра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Камаз".

Водитель и пассажиры иномарки погибли на месте происшествия, уточнили в ГУ МВД.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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