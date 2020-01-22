На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком

В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на загородной трассе, в котором, по предварительным данным погибли пять человек. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Авария произошла сегодня в 19.00 на 107-м километре автодороги Челябинск-Троицк, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Водитель автомобиля Honda в условиях сильного снегопада и ветра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Камаз".

Водитель и пассажиры иномарки погибли на месте происшествия, уточнили в ГУ МВД.