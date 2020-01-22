Для обеспечения санитарно-гигиенического благополучия и безопасности работники многих сфер по закону обязаны иметь медицинские книжки. Однако их оформление с каждым годом обходится все дороже, что подталкивает бизнес и потенциальных сотрудников к использованию серых схем.

Как рассказал на официальном портале Каменска-Уральского гендиректор местной продовольственной компании Михаил Коваль, расходы на санбезопасность работников мясоколбасного, хлебопекарного и других цехов, а также магазинов кулинарии выросли за три года почти в пять раз: если в 2017 году фирма тратила на эти цели 61 тысячу рублей, в 2018-м - 111 тысяч, то в 2019 году сумма составила 296 тысяч рублей. А кроме этого еще и затраты на производственный контроль увеличились на 20 процентов.

Обеспечение санитарной безопасности действительно стало существенной статьей расходов бизнеса, подтверждают и другие представители уральского общепита.

- Такая ситуация в любом городе России: она связана прежде всего с возросшим ценником на исследования в лицензированных лабораториях Роспотребнадзора, - считает эксперт Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Виктория Жихарева.

По ее словам, повышение стоимости услуг лабораторий в рамках производственного контроля возможно еще и из-за изменения правил: контрольные точки должны соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Кроме того, на увеличение расходов влияет и введение ответственности за несоблюдение Федерального закона "О специальной оценке условий труда" (СОУТ).

- Штраф за отсутствие СОУТ составляет 60-80 тысяч рублей, что весьма существенно для нашего бизнеса, - добавляет Жихарева.

В пресс-службе Уральского управления Роспотребнадзора корреспонденту "РГ" сообщили, что стоимость услуги по оформлению медкнижки в 2019 году выросла всего на 7 процентов - с 601-го до 641 рубля. Однако, как выяснилось позже, это далеко не единственные затраты, ведь перед оформлением документа нужно обойти множество врачей и провести несколько исследований. Что, естественно, отнимает немало времени и денег. В районную поликлинику с такой целью знающие люди даже заходить не советуют, а в аккредитованных центрах тоже небыстро и вдобавок дорого.

Сайт пугает тремя видами ответственности за работу без документа и обещает избавить от опасности - оформить его всего за час

С полным перечнем необходимых процедур можно ознакомиться на сайте екатеринбургского Центра медицинской профилактики. Оказывается, будущему работнику кухни или продмага необходимо сдать не только общие анализы, но и пробы на ВИЧ и венерические заболевания, а также на выявление всевозможных паразитов, сделать флюорографию и ЭКГ, а еще пройти целый ряд врачей-специалистов - от дерматолога до психиатра, в целом десятка полтора позиций. При этом сайт предупреждает, что "в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные анализы". Успешно прошедших этот санитарный квест ждет терапевт, который выдаст итоговое заключение. Прохождение комиссии в полном объеме займет 3-5 дней и обойдется не менее чем в 3500 рублей.

- А что сейчас дешевеет? Сами знаете, все растет в цене, - уклончиво ответила на вопрос о причинах дороговизны услуги представитель администрации центра медпрофилактики.

- Бывает и дороже. Но мало кто решается самостоятельно бесплатно обходить всех врачей и сдавать анализы. Кстати, далеко не всегда расходы на санкнижку берет на себя работодатель. А зарплата в общепите небольшая - 18-25 тысяч. Кто же согласится отдать 5 тысяч, чтобы устроиться на такую работу? Поэтому многие просто покупают санкнижки в Интернете, - поведала на условиях анонимности знакомая, работающая в этой сфере.

Действительно, на запрос "купить санкнижку" тут же выпадает несколько интересных предложений. Например, "купить санкнижку в Екатеринбурге без медосмотра, цена от 1100 рублей". Сайт пугает тремя видами ответственности за работу без документа (дисциплинарной, административной и уголовной) и обещает избавить от опасности - оформить его всего за час. Другой "специализированный медцентр" заявляет, что на этом рынке работает уже 15 лет. "Вся работа по оформлению санкнижки проводится без вашего участия. Все, что вам нужно сделать, - предоставить свои персональные данные нашему менеджеру удобным для вас способом", - зазывают дельцы от медпрофилактики.

Кстати

В декабре прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга сообщила о закрытии восьми сайтов, предлагавших медицинские заключения и справки без личного обращения в медучреждения. Но, похоже, собственники подобных интернет-ресурсов владеют секретом реинкарнации. Но вот как, зная это, без опаски садиться за столик в кафе? Вопрос риторический.