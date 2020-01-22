Кредитная нагрузка на россиян за год внушительно выросла, но банки стали чаще отказывать потенциальным заемщикам, а тем, кому идут навстречу, выдают более скромные суммы, нежели в прежнее время. Тенденция характерна для всей страны, но все-таки в регионах своя специфика. Вот и в Уральском округе, как убедился корреспондент "РГ", картина весьма неоднородная, в чем-то даже парадоксальная. Чем отличаются поведение и запросы северян от жителей других территорий? У кого из них больше рисков и каковы прогнозы на ближайшую перспективу?

Спрос на кредиты по-прежнему высок. Общая задолженность граждан РФ с января по ноябрь 2019-го увеличилась почти на 20 процентов, более чем вдвое превысив рост номинальной зарплаты и втрое - реальной. Стало быть, многим заемщикам придется всячески экономить на семейном бюджете. В Тюменской области и автономных округах, по данным территориального отделения Уральского ГУ Банка России, темпы прироста скромнее - 14 процентов. И это, судя по всему, неплохо. Северяне наряду с москвичами и санкт-петербуржцами традиционно ставят рекорды по размеру среднего потребительского кредита. Так, в Югре осенью он колебался близ планки в 265 тысяч рублей. Недалеко от них и Тюменская область: она со 187 тысячами рублей заняла пятую позицию. А с другой стороны, попала в самый хвост регионов, ранжированных экспертами РИА Новости по соотношению объема среднедушевого долга у экономически активного населения и средней годовой зарплаты с вычетом НДФЛ: здесь показатель составляет 68,2 процента (тогда как в среднем по РФ - 47,1), в рублях - 337 тысяч на человека. Опасный уровень закредитованности! Рядом в конце списка Адыгея, Чувашия, Оренбургская и Курганская области, доходы жителей которых разительно меньше, чем у тюменцев. Последние, выходит, прямо-таки одержимы стремлением залезать в долги.

И тут закрадывается подозрение: вероятно, у сибиряков и просрочка достаточно велика? По просьбе редакции Уральское управление Банка России поделилось последними (по состоянию на 1 декабря) данными общей и просроченной задолженности в субъектах УрФО. Несложные расчеты показали: по просрочке первенство держат челябинцы (ее доля составляет 4,34 процента), за ними следуют, чуть отставая, тюменцы, а далее - свердловчане и курганцы. У ямальцев и югорчан хороший запас финансовой прочности (2,4 и 2,7 процента соответственно).

Что любопытно: несмотря на мощный прирост потребительского кредитования доля просрочки повсюду заметно снижается, и Уральский округ не исключение. И в регионах тюменской "матрешки", и в соседних она уменьшилась почти на пятую часть. Результат достигнут не только благодаря реализации дефолтных долгов коллекторам.

- Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании пройден несколько лет назад, банки более тщательно контролируют как качество новых кредитов, так и риск-профиль заемщиков, - отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Еще один примечательный момент: довольно быстро наращивает обороты автокредитование. По численности населения Тюменская область и Ханты-Мансийский округ сравнимы, но жители нефтегазового края потратили на приобретение машин вдвое больше заемных средств. Не удивительно, ведь для дорог Крайнего Севера нередко покупают мощные дорогие автомобили, здесь значительно выше покупательский спрос, денежный достаток. Судя по статистике НБКИ, по сравнению с 2018-м за 10 месяцев 2019 года югорчане направили на автокредитование на 18,2 процента больше средств. По словам гендиректора бюро Александра Вакулина, помимо роста цен, прежде всего на иномарки, сказалось действие госпрограммы льготного автокредитования.

Критическая долговая нагрузка неминуемо приведет к снижению потребительского спроса в экономике, предупреждают эксперты

Для последнего характерна низкая составляющая просрочки. Еще меньше она в ипотечном сегменте - не превышает процента. Три западносибирских региона лидируют в РФ по количеству выданных жилищных кредитов на тысячу человек. В ЯНАО, где медианная месячная зарплата была на уровне 76 тысяч рублей, а квадратный метр - одним из самых дорогих в стране, средний размер займа достиг трех миллионов рублей. На треть меньше он в Тюменской области, где зарплата вдвое уступает ямальской, а квадрат довольно дешев. Статистика тюменского отделения Уральского ГУ Банка России свидетельствует: в совокупном объеме кредитов, выданных в этой тройке регионов и непогашенных, каждый второй рубль - ипотечный. С лета его вес неуклонно повышается: с июньских 9,8 миллиарда рублей до 12,5 миллиарда в октябре-ноябре.

- Ставки по ипотеке достигли сегодня исторического минимума, поэтому этот сегмент кредитования имеет хороший потенциал, - убежден управляющий отделением Сергей Попов.

По прогнозам ЦБ, в нынешнем году темпы прироста жилищных займов составят 20 процентов. Зато скорость локомотива потребительских кредитов регулятор намерен снизить по сравнению с предыдущим годом вдвое - до 10 процентов. Он сознательно тормозит процесс, повышая надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам. С октября банки обязали учитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Результат не замедлил сказаться. По информации НБКИ, если в декабре 2018-го ими был удовлетворен 41 процент заявок, то в конце прошлого года - менее трети. В итоге в среднем по РФ одобрено почти 37 процентов заявок. В субъектах УрФО эта доля еще меньше, она колеблется от 34 процентов в ЯНАО до 36,5 в ХМАО.

Без жестких ограничений не обойтись. По оценке Минэкономразвития РФ, каждый второй заемщик тратит на погашение кредитов свыше половины месячного дохода, а по расчетам рейтингового агентства Fitch, едва ли не каждый четвертый отдает банкам уже 80 процентов того, что зарабатывает. На что, спрашивается, им жить? Критическая долговая нагрузка неминуемо приведет к снижению потребительского спроса в экономике, предупреждают эксперты министерства.

Тревогу вызывает также сокращение доли досрочно погашенных розничных кредитов. В 2014 году она составляла 26,4 процента, в 2019-м - 22,7. Так называемый индекс кредитного здоровья, заметно ухудшившегося в 2014-м, все последние годы остается низким, находясь в Уральском федеральном округе возле планки в 90 единиц. В 2008-м и 2012 годах, для сравнения, было 112-113. К этому, очевидно, и надо стремиться.