Уральский федеральный округ занимает лишь шестое место по численности населения среди девяти "коллег", а по площади входит в тройку крупнейших. Значит, нам есть к чему стремиться - огромные территории ждут первопроходцев. Хочется верить, что нововведения, которыми запомнится 2020 год, помогут улучшить демографическую ситуацию, а также решить множество других проблем.

Тюменская область: капитал за первенца

Тюменские семьи, у которых в этом году появится новорожденный, ожидает солидная поддержка из местной казны. В регионе приступают к выдаче материнского капитала за первенца - 150 тысяч рублей. А аналогичные выплаты за третьего ребенка и последующих детей увеличены, напомним, сразу в два с половиной раза - до 100 тысяч рублей.

Ограничение одно - мама должна проживать на территории региона не менее пяти лет. Однако на семьи студентов-очников ценз оседлости не распространяется, поясняют в департаменте социального развития. В определенных обстоятельствах на маткапитал может рассчитывать и отец ребенка.

О приятных нововведениях сибиряки узнали в ноябре, о них сообщил губернатор Александр Моор в своем послании областной Думе. А 12 декабря депутаты приняли соответствующий закон.

Бюджету региона дополнительная поддержка семей с новорожденными обойдется в нынешнем году и двух последующих в 4,4 миллиарда рублей. Большая часть выплат придется на первенцев.

Самый удобный и быстрый способ подать заявку о пособии - через портал госуслуг Тюменской области. И он, конечно, не единственный. Можно зайти в ближайший офис соцобслуживания, многофункциональный центр. Первые заявления уже в работе. На их рассмотрение отводится до 30 дней, но чиновники говорят, что уложатся в куда более сжатые сроки. За дополнительной информацией о выплате обращайтесь в информационно-справочную службу по телефонам: 8-800-100-12-90, 56-63-30, 68-88-86, заходите на сайт департамента социального развития Тюменской области soc.admtyumen.ru.

Кстати, в 2020 году на территории Тюменской области заложат фундаменты почти двух десятков детсадов. Их строительство запланировано, к примеру, в селах Червишево и Ембаево Тюменского района, во многих микрорайонах регионального центра: Ямальском-2, Антипино, Плеханово, Ново-Патрушево, Войновка и других. Начнут возводить десять новых школ. Шесть из них - типовые модульные конструкции, которые заменят обветшавшие деревянные здания в деревеньках Вагайского, Нижнетавдинского, Ялуторовского и Тобольского районов. В Тюмени отведены площадки под закладку двух больших школ, в следующем году они уже должны принять учащихся. Еще четыре - в Казарово, в микрорайоне "Европейский", в ЖК "Звездный городок" и в районе улиц Зелинского-Менделеева - в стадии строительства.

Средний Урал: ветеранам почет

В год 75-летия Победы в два раза по сравнению с 2019-м вырастет единовременная денежная выплата свердловским ветеранам. Теперь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны положено по пять тысяч рублей. Тысячу рублей получат супруги погибших или умерших ветеранов и инвалидов войны, военнослужащие (проходившие службу в период с 1941-го по 1945 год), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, граждане, отмеченные значком "Житель блокадного Ленинграда". Кроме того, с 2 до 3 тысяч увеличится денежная компенсация санаторно-курортного лечения (раз в два года ветераны имеют право на одну бесплатную путевку - по медицинским показаниям; у тех, кто не хочет подлечиться на курорте, есть возможность "взять деньгами", хотя и небольшими по сравнению со стоимостью путевки).

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Станет проще оформить пособие по инвалидности (для свердловчан, заболевших или получивших травму во время военной службы). Согласно поправкам в региональный закон необходимые справки - о прохождении военной службы или сведения об установлении инвалидности - запрашивают органы соцзащиты "в порядке межведомственного информационного взаимодействия". Правда, заявитель может предоставить эти документы самостоятельно, обратившись в МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства. Такой же порядок действует и для опекуна ребенка-инвалида, подавшего заявление на увеличение пособия. Кстати, нужные бумаги не обязательно везти лично - для этого есть портал госуслуг.

Кроме того, в 2020 году в Свердловской области начинает действовать электронный родовой сертификат. По нему беременные женщины наблюдаются у врача вне зависимости от места предоставления медуслуг - по экстерриториальному принципу. Сертификат оформляется на 30-й неделе беременности (при многоплодной беременности - на 28-й) в женской консультации. В электронном виде его направляют в Фонд социального страхования, затем будущая мама получает номер сертификата, по которому ей оказывают бесплатные (!) медуслуги. "Мамочка" может самостоятельно выбрать консультацию и родильный дом - в любом из них она получит квалифицированную медпомощь до, во время и после родов. Сертификат гарантирует бесплатное диспансерное наблюдение за малышом в течение первого года жизни.

Завтрак принесли

С 2020 года родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают образование дома и не посещают школу, из бюджета Свердловской области компенсируют расходы на двухразовое питание (завтрак и обед).

Поправки в региональный закон приняты осенью прошлого года по требованию прокуратуры. Оказалось, в области не соблюдается право на социальную льготу, предусмотренную в статье 79 ФЗ "Об образовании".

Сумма компенсаций небольшая, ее самостоятельно устанавливает каждый муниципалитет. В Екатеринбурге она составляет чуть более 200 рублей в день. Но семьи с детьми-инвалидами рады и этой поддержке.

- Нам приходится вкладывать деньги не только в обучение, но и в лечение, реабилитацию, а работать в лучшем случае может кто-то один из родителей, - рассказала "РГ" мама особенного ребенка Анна Савельевских.

По данным прокуратуры, на Среднем Урале 3496 человек с ограниченными возможностями здоровья обучаются дома. На обеспечение их бесплатным двухразовым питанием в 2020 году в бюджете заложено более 70 миллионов рублей.

Чтобы получить компенсацию, один из родителей или законных представителей должен один раз в течение учебного года принести в школу, направляющую учителей к ребенку, заявление о предоставлении денежной компенсации, паспорт или документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие инвалидность ребенка. Компенсация выплачивается одним из способов:

• перечислением на банковский счет;

• почтовым переводом;

• наличными по расходному ордеру.

Ямал: "северные" - с первого дня

На Ямале "северные" надбавки работникам бюджетной сферы будут выплачивать с первого дня работы в округе. Раньше, чтобы получить 80 процентов плюсом к зарплате - коэффициент за работу в крайне сложных климатических условиях, приходилось вырабатывать стаж - не меньше четырех-пяти лет. Сейчас власти пошли на то, чтобы отменить это правило. Причина - острый дефицит специалистов, особенно врачей: Ямалу не хватает 560 медработников. Вместе с "северными" врач сможет зарабатывать 180-200 тысяч рублей в месяц.

- Сложно убедить хорошего доктора переехать на Север, когда говоришь ему, что достойную зарплату он получит только через пять лет, - отметили в правительстве Ямала. - Поэтому мы приняли решение о создании условий для заполнения важных для региона вакансий.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

По полмиллиона рублей полагается с нового года ямальским семьям при рождении третьего и последующих детей. Сегодня это самая большая выплата в России.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение любого члена семьи. Кроме того, есть возможность направить региональный маткапитал на погашение ипотечного кредита при условии, что жилье находится на территории округа. 500 тысяч выплатят не только при рождении, но и при усыновлении третьего и последующих детей. Ну а если роды третьи по счету и при этом на свет появится тройня, сумма увеличится до полутора миллионов рублей.

Кстати

На Ямале в два раза повышается закупочная цена мяса оленя. Доходы членов общин и малых предприятий вырастут до 450 рублей за килограмм мяса первой категории. При этом для потребителя цена ямальской оленины не изменится.

-Это решение продиктовано главным образом стремлением повысить доходы оленеводов, - говорит Геннадий Деттер, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник сектора регионоведения Научного центра изучения Арктики. -Сейчас средняя зарплата оленеводов одна из самых низких в регионе - 33 тысячи рублей. Правда, есть большое опасение, что увеличение закупочной цены приведет к росту оленьего стада и усугубит проблему нехватки пастбищ.

Зауралье: древесину погорельцам

Сто семей в Курганской области, которые из-за пожара или в результате других ЧП остались без жилья, а также многодетные и молодые семьи смогут получить в 2020 году домокомплекты (материалы для строительства дома размером 6х8 метров и баню 3х4 метра) на 105 тысяч рублей. Еще ста семьям полагается до 35 кубометров пиломатериалов по цене 7 тысяч рублей за кубометр.

Информация о том, какие нужны документы для получения льготных пиломатериалов, размещена на сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области priroda.kurganobl.ru. Консультации по телефону (3522) 46-00-39.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

В январе в Курганской области стартовала мусорная реформа. С учетом нормы накопления жители областного центра будут платить за мусор 88 рублей 95 копеек, сельчане - 79 рублей 58 копеек. Такие суммы сложились из трех составляющих: тарифов на захоронение на полигонах (их в регионе 11), транспортировки и расчетно-кассового обслуживания потребителей. В Кургане такая база данных есть, а в районах ее нужно сформировать. В частном секторе зауральской столицы установили 571 контейнер, по области - 1555.

Главная задача реформы, поясняют власти, создать четкую логистическую систему вывоза мусора, которая начинается с мусорного ведра. Для этого разработана территориальная схема обращения с ТКО, на которой указаны имеющиеся объекты размещения отходов и те, что планируется создать.

Как сообщил директор компании-регоператора Владимир Пестриков, за девять январских дней на Шуховский полигон отправили 2200 тонн твердых коммунальных отходов. Это в два раза больше, чем за такой же период годом ранее.

Впервые в Зауралье год начался со снижения тарифов: тепловая энергия подешевела на 3 процента, тариф на электричество оставили без изменений - 3 рубля 32 копейки для городских и 2,32 рубля для сельских жителей. Ожидается снижение на 6 процентов и тарифа на холодную воду.

В восьми курганских школах оборудуют инженерные классы с интерактивными учебными пособиями и лабораторным оборудованием. Один такой класс обойдется в 2,5-3 миллиона рублей. Инвестиции предприятия-инициатора проекта составят от 80 до 100 миллионов рублей. Это первый пример в Зауралье, когда компания принимает такое масштабное участие в социальном проекте.

Женщины с детьми дошкольного возраста, оставшиеся без работы, смогут бесплатно окончить курсы и освоить востребованные специальности. Во время обучения они будут получать стипендию - минимальный размер оплаты труда (13949,5 рубля). С 2020-го по 2024 год на эти цели направят 12,3 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.

Между тем

16 января аэропорт Курган принял первый рейс из Ханты-Мансийска, а 12 января курганцы впервые за четверть века улетели в Сургут. Авиамаршруты на Тюменский Север, куда на вахту выезжает около 50 тысяч жителей Курганской области, очень востребованы.

Южный Урал: легче дышать

В Челябинской области 2020 год должен стать переломным в борьбе с промышленными выбросами - начнет действовать региональный экологический стандарт - свод общепринятых требований к предприятиям и организациям, направленный на улучшение экологии региона.

Эксперты отмечают: создание стандарта связано с подготовкой нормативов качества воздуха, воды, почвы, руководствуясь которыми нельзя нанести вред здоровью человека. Одно из главных направлений подразумевает экологию производства - применение системы нормирования допустимого воздействия на окружающую среду и стимулирование предприятий к повышению экологической ответственности.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. С начала года челябинцы могут в режиме реального времени следить за количеством и составом промышленных выбросов в атмосферу благодаря датчикам, установленным на трубах предприятий-загрязнителей. Информация с них в режиме онлайн поступает на сайт министерства экологии региона, что позволяет вести оперативный контроль за состоянием атмосферы.

- Челябинская область - пилотный российский регион, где впервые создается и будет работать экологический стандарт. Он должен стать продуктом общественного согласия и содержать, где это необходимо, требования даже жестче федеральных, - обозначил намерения губернатор Алексей Текслер.

Общественники отмечают: к стандарту должны прилагаться правовые документы, обеспечивающие его работоспособность, поэтому законодателям также следует сказать свое слово.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

А пока в области приняты законы, направленные на рост социальной защищенности жителей. К юбилею Победы ветеранам и вдовам погибших воинов решили помочь с ремонтом и газоснабжением. На капитальное обновление жилья по новому закону можно получить по 107 тысяч рублей. Компенсация на текущий ремонт жилых помещений выросла с 25 до 66 тысяч рублей, на ремонт квартир - с 15 до 40 тысяч. Выплата на газификацию с начала года увеличена в четыре раза - до 100 тысяч рублей. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 28 миллионов рублей.

Увеличены выплаты по региональному закону "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий". Возмещение расходов на погребение увеличено с двух до пяти тысяч рублей, а ежемесячная выплата реабилитированным - до 1600 рублей.

Прибавку в пять тысяч рублей начнут получать заслуженные спортсмены и деятели культуры. Она ждет ветеранов, принимавших участие в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионов мира и Европы, заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, а также народных артистов и заслуженных деятелей искусств страны.

Размер ежемесячной выплаты приемным родителям и опекунам сирот вырос до 5474,45 рубля. А сумма, которая полагается родителям детей-инвалидов, воспитывающихся в неполной семье, в случае трудоустройства опекуна, увеличена с 596 до 10 661 рубля.

Чтобы получить выплаты, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Больше ездить и летать

Позаботились законодатели и об автомобилистах: в 2020 году их ожидает беспрецедентное снижение транспортного налога. Для владельцев наиболее ходовых легковушек с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, а также мотоциклов и мотороллеров мощностью до 36 лошадиных сил ставки налога в Челябинской области снижены на 30 процентов.

Кроме того, в 2020 году южноуральцы станут больше и дальше летать, поскольку вырастет количество субсидируемых из бюджета авиарейсов. В 2019-м челябинский аэропорт принял 1,434 миллиона пассажиров. В этом году пассажиропоток увеличится до 1,562 миллиона человек, а число получивших возможность сэкономить пассажиров превысит 90 тысяч.

В частности, предусмотрены 11 субсидируемых правительством региона авиамаршрутов. Один, в Новосибирск, будет выполняться из аэропорта Магнитогорска, остальные - в Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Волгоград, Омск, Сургут, Самару, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону - из Челябинска. Кроме того, добавятся направления на греческий Ираклион и вьетнамский Камрань.