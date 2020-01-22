В главном контрольном управлении (КРУ) Челябинской области обнародовали результаты внеплановой проверки летней дорожной кампании. Выводы оказались неутешительными. Переплата подрядчикам, по самым скромным подсчетам, составила не менее семи процентов от общей стоимости работ (823,3 миллиона рублей). В натуральном выражении это 56,6 миллиона. Причинение столь крупного ущерба федеральному бюджету, по мнению ревизоров, стало возможным ввиду отсутствия контроля со стороны заказчика - городского управления дорожного хозяйства.

Средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" поспешили освоить, положившись на добросовестность подрядчика. У контролеров возникла масса вопросов к "закрывающим" документам: даже дефектные ведомости, содержащие информацию о выявленных недоделках, по мнению экспертов, составлялись "от обратного" - исходя из представленных дорожниками смет. По мнению привлеченного к ревизии ведущего специалиста Союза строителей Урала и Сибири Валерия Леера, документация велась "несвоевременно, некачественно и противоречит требованиям нормативных актов".

Ревизоры обнаружили в документах множество несовпадений и откровенной путаницы, когда цифры просто "не бьются"

Как уже сообщала "РГ" ("Сантиметр недоложили" от 16.10.2019), ревизия дорожных работ инициирована по обращению активистов регионального отделения ОНФ, которые в ходе выездных проверок обнаружили "недостачу" асфальта сразу на нескольких дорожных объектах. Контрольные вырубки дорожного покрытия на свежеотремонтированных улицах Энгельса, Дзержинского и Университетской набережной показали, что толщина верхнего слоя асфальта составляла 3,5 сантиметра вместо минимума в 4,5, установленного нормативом.

Взятые уже во время ревизии пробы на улице Энгельса показали, что там этот недочет дорожники исправили - толщина верхнего слоя асфальта составила 4,7-5 сантиметров. Зато при проверке качества дорожного полотна оказалось, что 27,8 процента вырубок, проведенных заказчиком в ходе приемки работ, не соответствуют нормативам. В частности, толщина покрытия неравномерна (отклонения составляют от 10 до 40 процентов).

Кроме того, осмотр выявил большое количество просевших колодцев, которым в 55-страничном акте проверки посвящена отдельная глава. На каждый из 1203 дорожных колодцев, реконструированных в Челябинске, полагалось поставить два специальных бетонных кольца, выравнивающих люки по уровню асфальта. Однако дорожники представили документы только на 170 новых колец, из чего можно сделать вывод об использовании старых - бэушных. При этом мэрия работу приняла, заплатив за новые кольца свыше полумиллиона рублей.

Но и это еще цветочки. Стоимость работ, по оценке КРУ, оказалась завышена практически на всех этапах, начиная с определения начальной максимальной цены контракта, технологических работ по срезке асфальта и заканчивая нанесением разметки. При этом площадь уложенного дорожного покрытия по отчетам оказалась почти на 300 тысяч квадратных метров, а протяженность отремонтированных дорог - на 3,5 километра меньше, чем предусмотрено по контракту.

- Неудивительно, что без должного контроля в документации подрядчика творился хаос. Неразбериха в сметах и ведомостях создает возможности подтасовки данных. Мы настаиваем на том, чтобы заказчик передал всю информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Дмитрий Денисов.

Действительно, ревизоры обнаружили в документах множество несовпадений и откровенной путаницы, когда цифры просто "не бьются"… К примеру, остается загадкой, как 23,5 тонны битумной эмульсии, полученной на нижегородской нефтебазе, в тот же день разлили в Челябинске. Ведь на доставку груза требовалось не менее 19 часов.

Между тем

Проблемы с летней дорожной кампанией возникли в Челябинске еще на этапе формирования конкурсной документации и проведения аукциона. О многом говорит тот факт, что участник торгов, предоставивший недействительную банковскую гарантию и тем самым позволивший получить контракт единственному поставщику, каким-то чудом тут же стал его субподрядчиком. Эти же компании, по данным ОНФ, победили на аукционах на ремонт улично-дорожной сети Челябинска в 2020 году. Одна из них выиграла тендер на сумму в 268 миллионов, другая - на 212 миллионов рублей. В этой связи реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Челябинске вызывает у активистов большие опасения.