Средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" поспешили освоить, положившись на добросовестность подрядчика. У контролеров возникла масса вопросов к "закрывающим" документам: даже дефектные ведомости, содержащие информацию о выявленных недоделках, по мнению экспертов, составлялись "от обратного" - исходя из представленных дорожниками смет. По мнению привлеченного к ревизии ведущего специалиста Союза строителей Урала и Сибири Валерия Леера, документация велась "несвоевременно, некачественно и противоречит требованиям нормативных актов".
Как уже сообщала "РГ" ("Сантиметр недоложили" от 16.10.2019), ревизия дорожных работ инициирована по обращению активистов регионального отделения ОНФ, которые в ходе выездных проверок обнаружили "недостачу" асфальта сразу на нескольких дорожных объектах. Контрольные вырубки дорожного покрытия на свежеотремонтированных улицах Энгельса, Дзержинского и Университетской набережной показали, что толщина верхнего слоя асфальта составляла 3,5 сантиметра вместо минимума в 4,5, установленного нормативом.
Взятые уже во время ревизии пробы на улице Энгельса показали, что там этот недочет дорожники исправили - толщина верхнего слоя асфальта составила 4,7-5 сантиметров. Зато при проверке качества дорожного полотна оказалось, что 27,8 процента вырубок, проведенных заказчиком в ходе приемки работ, не соответствуют нормативам. В частности, толщина покрытия неравномерна (отклонения составляют от 10 до 40 процентов).
Кроме того, осмотр выявил большое количество просевших колодцев, которым в 55-страничном акте проверки посвящена отдельная глава. На каждый из 1203 дорожных колодцев, реконструированных в Челябинске, полагалось поставить два специальных бетонных кольца, выравнивающих люки по уровню асфальта. Однако дорожники представили документы только на 170 новых колец, из чего можно сделать вывод об использовании старых - бэушных. При этом мэрия работу приняла, заплатив за новые кольца свыше полумиллиона рублей.
Но и это еще цветочки. Стоимость работ, по оценке КРУ, оказалась завышена практически на всех этапах, начиная с определения начальной максимальной цены контракта, технологических работ по срезке асфальта и заканчивая нанесением разметки. При этом площадь уложенного дорожного покрытия по отчетам оказалась почти на 300 тысяч квадратных метров, а протяженность отремонтированных дорог - на 3,5 километра меньше, чем предусмотрено по контракту.
- Неудивительно, что без должного контроля в документации подрядчика творился хаос. Неразбериха в сметах и ведомостях создает возможности подтасовки данных. Мы настаиваем на том, чтобы заказчик передал всю информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Дмитрий Денисов.
Действительно, ревизоры обнаружили в документах множество несовпадений и откровенной путаницы, когда цифры просто "не бьются"… К примеру, остается загадкой, как 23,5 тонны битумной эмульсии, полученной на нижегородской нефтебазе, в тот же день разлили в Челябинске. Ведь на доставку груза требовалось не менее 19 часов.
Проблемы с летней дорожной кампанией возникли в Челябинске еще на этапе формирования конкурсной документации и проведения аукциона. О многом говорит тот факт, что участник торгов, предоставивший недействительную банковскую гарантию и тем самым позволивший получить контракт единственному поставщику, каким-то чудом тут же стал его субподрядчиком. Эти же компании, по данным ОНФ, победили на аукционах на ремонт улично-дорожной сети Челябинска в 2020 году. Одна из них выиграла тендер на сумму в 268 миллионов, другая - на 212 миллионов рублей. В этой связи реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Челябинске вызывает у активистов большие опасения.